OraSì, un fantascientifico Giachetti non basta: ko contro Mantova

Non basta un fantascientifico Giachetti per regalare un’altra vittoria all’OraSì. Vince 94-90 una Dinamica Mantova che manda cinque uomini in doppia cifra, trascinata da un grande Bobby Jones, ma soprattutto è più continua nel corso di tutta la gara. L’OraSì lotta con il cuore e riesce a rientrare in partita nel terzo quarto ma alla distanza viene punita dai falli (arbitraggio nel complesso molto discutibile) e vede la sua serie positiva fermarsi a quota cinque successi.

Commenta coach Antimo Martino: “Innanzitutto faccio i complimenti a Mantova che ha vinto con merito e con personalità su un campo difficile come il nostro. I demeriti della mia squadra sono stati l’energia messa in campo, le voci di cui non a caso avevo parlato nel prepartita. Dovevamo fare qualcosa di diverso invece abbiamo preso 14 rimbalzi in meno. Ci solleva un po’ dalla responsabilità il fatto che i tre lunghi di Mantova hanno segnato con continuità tutti assieme sopperendo alla grande ai punti mancati da Brownridge e Mei. I nostri lunghi hanno perso un po’ di fiducia per questo. Un po’ comunque ci abbiamo provato soprattutto con i giocatori più in condizione. Non ci siamo regalati un Natale più sereno ma non dimentichiamo le cinque vittorie consecutive, che non mi avevano però fatto dimenticare la difficoltà di questa partita. Mantova ha vinto qui ed a Montegranaro ma ha i nostri punti e con lei ci batteremo per andare ai playoff. Il segnale è che ogni volta c’è da lottare e battagliare, stiamo con i piedi per terra perché non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo generale. Ribadisco che dobbiamo lottare per i playoff senza guardare alle primissime posizioni perché non siamo stati costruiti per questo. Contenti delle vittorie precedenti, umili e realisti perché abbiamo perso contro un’ottima squadra”.

Inizio caldo per Ray Rice, che segna la metà dei punti ravennati nel 10-5 al 3’. Ma è bollente Bobby Jones e anche grazie ai suoi 7 punti la Dinamica sorpassa e allunga (10-18). La Dinamica ha percentuali notevolissime al tiro che le consentono di chiudere il primo quarto con numeri da NBA: 67% e 43 di efficienza. Prosegue Mantova anche nel secondo quarto ma l’ex Giachetti guida la riscossa dell’OraSì con due bombe (27-34). Grant si unisce alla lotta e dopo un tecnico a Moraschini l’OraSì pareggia con Rice e Giachetti ed un parziale di 18-5. Stoppata di Grant e tripla di Rice per il primo vantaggio ravennate nel match (39-38) ma lo sprint finale è ancora della Dinamica, che colpisce dalla distanza per il nuovo, consistente vantaggio a metà gara (40-47) propiziato da una media sempre notevole al tiro: 56%. Si riparte con terzo fallo inventato e tecnico a Montano: Mantova ringrazia con un Candussi in stato di grazia e arriva sul 44-55. Un grande Rice tiene a galla l’OraSì (54-60) ma cinque punti di Jones, con una bomba sulla sirena, tagliano le gambe alla rimonta romagnola (62-72). Ci si mette poi anche un arbitraggio pessimo (tecnico a Martino dopo l’ennesimo fallo inventato alla difesa) ad innervosire ulteriormente Ravenna (64-79). Giachetti non si arrende mai (75-84) , tripla di Rice per il meno 6, tecnico questa volta alla Dinamica e gioco da tre di Giachetti (81-84) ma Mantova poi con i liberi di Jones e Candussi tiene il vantaggio e prolunga la sua serie positiva affiancando l’OraSì in classifica.