OraSì-Unieuro, il Pala DeAndrè sarà una bolgia da oltre 3mila tifosi

Grande attesa per il derby di Romagna in programma domenica alle 18 al Pala De Andrè tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì. Si prevede un 'tutto esaurito' da oltre 3000 spettatori, dal momento che a Forlì sono stati venduti oltre 600 biglietti e anche la prevendita ravennate ha raggiunto numeri interessanti. In palio ci sono due punti molto importanti, perchè l'OraSì dopo tre sconfitte viole tornare a vincere e ad alimentare la propria corsa ai playoff, mentre l'Unieuro arriva a questo appuntamento nel proprio miglior momento stagionale e potrebbe addirittura rilanciarsi verso lo stesso obiettivo dell'OraSì nonostante fino a poche settimane fa parlasse soltanto di salvezza. Entrambe le squadre hanno avuto qualche problema fisico in settimana ma si presenteranno al completo ad un appuntamento parecchio sentito anche per motivi di campanile.

La presentazione del match da parte giallorossa è affidata ad Alessandro Lotesoriere, assistant coach di Antimo Martino: "Abbiamo preparato questa partita con grande attenzione come sempre, il fatto poi che si tratti di un atteso derby non può che aumentare la concentrazione di tutti. E' naturale che tre sconfitte in una settimana abbiano fatto suonare un campanello d'allarme in casa nostra ed è per questo siamo tornati a lavorare anche su situazioni che si pensavano risolte dopo le ottime prove dei mesi scorsi. Sotto determinati aspetti, comunque, posso dire che un miglioramento si era già visto nel difficilissimo confronto della settimana scorsa a Trieste e adesso ci aspettiamo un ulteriore crescita della squadra. Come sempre, ci aspettiamo un grande sostegno da parte del nostro pubblico". Restano poco più di 200 biglietti a disposizione dei ritardatari, che potranno acquistare il tagliando sabato dalle 17 ai botteghini del Pala De Andrè.