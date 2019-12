Oro in Finlandia per Matilde Foschi: è campionessa del mondo di Pole Dance

Si sono appena conclusi i campionati mondiali di "Pole sport" in Finlandia nella città di Hameenlinna. Grandissimi risultati per Matilde Foschi di Cervia che, insieme a Beatrice Cogo di Padova, ha gareggiato in coppia nella categoria junior b double competitive aggiudicandosi l'oro con il titolo di "Campionesse del mondo".

Matilde inoltre ha ottenuto un ottimo quinto posto individualmente su 20 partecipanti nel suo secondo mondiale. Tanta gioia e soddisfazione ha portato questo evento che darà ampio margine di miglioramento per questa giovane atleta di 15 anni che fa parte del team Italia da soli due anni. Matilde proseguirà i suoi allenamenti a Sassuolo assieme a Elisa gozzi nella sua palestra "Pole sport and gymanastic Accademy".