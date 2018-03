Pallamano A2, Faenza vince anche a Poggibonsi e resta in testa nel girone C

L’Handball Faenza non si ferma davanti alle brutte notizie arrivate in settimana, vince con sicurezza 28-14 sul campo della Poggibonsese e rimane in testa alla classifica davanti al Rapid Nonantola. La formazione di Simone Ronchi non ha risentito delle assenze per infortunio di Rinaldo Ceroni e Rossi, giocatori fondamentale, e del contraccolpo a livello morale per la decisione del giudice sportivo che analizzando il supplemento di referto degli arbitri dopo il reclamo di Parma per un presunto errore tecnico dei cronometristi e dei direttori di gara a due minuti, dal termine ha deciso per la ripetizione della partita che era stata vinta di misura 18-19 da Faenza.

Sul parquet in terra toscana posizionato sotto un pallone pressostatico e per questo reso scivoloso a tratti dalla condensa dovuta al clima, Faenza ha messo subito le cose in chiaro con un parziale (6-0) che poi ha segnato tutto l’andamento della gara. Il vantaggio si è via via dilatato e alla fine del primo tempo era già di dieci reti (5-15). Nel secondo tempo la squadra biancoazzurra ha controllato il tentativo di rientro di Poggibonsese alla disperata ricerca di punti salvezza, ma troppo evidente è apparso il divario tecnico. Il punteggio finale (14-28) è netto. Note di merito nel Faenza per il portiere Mandelli, che ha rintuzzato il tentativo dei toscani di avvicinarsi, e per Lega che ha supplito molto bene all’assenza di Ceroni giocando in ruolo non suo.

L’Handball Faenza ha presentato a sua volta ricorso contro la avversa decisione del giudice sul match giocata a Parma, adducendo la propria assoluta buona fede nel comportamento in partita. Con otto lunghezze sulla terza, a quattro giornate dal termine, a Faenza è sufficiente un solo punto per avere l’aritmetica certezza di accedere alla finale a otto tra le migliori prime e seconde dei gironi di A2 che si contenderanno l’unico posto disponibile in A1. Sabato prossimo ancora una partita in trasferta per l’Handball Faenza contro il Chiaravalle, che lotta per la salvezza.

Pallamano Poggibonsese - Handball Faenza 14-28 (p.t. 5-15)

Poggibonsese: Lenzi; Cumbo, Buffoli 4, Del Mastio 3, Jacopo Magnani 5, Mirko Magnani, Mariottini, Albanesi, Bozzi 1, Senesi, Tippe, Fedeli 1, Raffaele Bacciottini, Alberto Bacciottini. All. Frullano

Faenza: Mandelli, Minarini, Fuzzi; Garnero, Fadda 2, Vanoli 3, Lega 3, Bartoli 1, Matteo Folli 6, Panetti 1, Alpi 3, Tramonti 3, Manuele Folli 5, Amaroli 1. All. Ronchi