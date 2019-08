Pallamano, al via il Torneo 'Città di Faenza'

Preparativi terminati in vista del 36esimo Torneo Città di Faenza. Da sabato infatti, le palestre di Imola e Mordano (e Faenza da domenica) pulluleranno di squadre, giocatori e tifosi desiderosi di seguire da vicino la due giorni che avrà come protagoniste assolute le migliori formazioni di Serie A2 nazionale. Ci sarà molta curiosità soprattutto attorno ai padroni di casa: i ragazzi della Pallamano Romagna, che giovedì sera agli ordini di coach Tassinari hanno svolto l’allenamento di rifinitura al Palacattani di Faenza.

“Abbiamo da poco terminato la preparazione fisica - afferma il tecnico del Romagna - e solo negli ultimi giorni abbiamo introdotto alcuni elementi di gioco collettivo, quindi sarà ancora troppo presto per fare adeguate valutazioni. Sicuramente però il Torneo Città di Faenza sarà comunque un test importante che ci consentirà di ruotare molti giocatori, ci darà modo di vederli all’opera per la prima volta nel corso di una partita e cosa ancora più importante, ci dirà molto sul piano caratteriale e sulla mentalità di questa squadra. Siamo consapevoli che si tratta di una squadra giovane e che quindi dovremo crescere collettivamente”.

La squadra A esordirà ufficialmente sabato alle 11.00 alla Palestra Cavina di Imola contro Arcom Mestrino, poi se la vedrà alle 18.30 sempre alla Palestra Cavina contro Tavarnelle. Contemporaneamente la squadra di Serie B, allenata da Luca Montanari, scenderà in campo alla palestra Aldo Moro di Mordano ma a incrocerà le armi contro Malo e contro Cingoli. In base alla classifica finale della giornata di sabato verranno stabiliti gli accoppiamenti di domenica.

Il calendario completo

GRUPPO A: Bologna 2 Agosto, Molteno, Secchia Rubiera

GRUPPO B: Parma, San Vito Marano, Ferrara

GRUPPO C: Malo, Cingoli, Romagna B

GRUPPO D: Tavarnelle, Mestrino, Romagna A.

Sabato 31 agosto - mattina

Ore 9,30 - Rubiera vs. 2 Agosto Bologna - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone A

Ore 9,30 - Parma vs. Ferrara - Imola - Palestra Cavina Imola - Girone B

Ore 11,00 - Romagna B vs. Malo - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone C

Ore 11,00 - Romagna A vs. Arcom Mestrino - Palestra Cavina Imola - Girone D

Ore 12,30 - Molteno vs. Rubiera - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone A

Ore 12,30 - San Vito Marano vs. Parma - Palestra Cavina Imola - Girone B

Sabato 31 agosto - pomeriggio

Ore 15,30 - Arcom Mestrino vs. Tavarnelle - Palestra Cavina Imola - Girone D

Ore 15,30 - Cingoli vs. Malo - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone C

Ore 17,00 - Bologna 2 Agosto vs. Molteno - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone A

Ore 17,00 - San Vito Marano vs. Ferrara - Palestra Cavina Imola - Girone B

Ore 18,30 - Romagna A vs. Tavarnelle - Palestra Cavina Imola - Girone D

Ore 18,30 - Romagna B vs. Cingoli - Palestra Aldo Moro Mordano - Girone C

Domenica 1 settembre

Ore 9,30 - Vincente Gruppo A vs. Vincente Gruppo B - Palacattani Faenza - Semifinale 1

Ore 9,30 - Seconda Gr. A vs. Seconda Gr. B - Palestra Aldo Moro Mordano - Semifinale 3

Ore 9,30 - Terza Gr. A vs Terza Gr. B - Palestra Cavina Imola - Semifinale 5

Ore 11,00 - Vincente Gruppo C vs. Vincente Gruppo D - Palacattani Faenza - Semifinale 2

Ore 11,00 - Seconda Gr. C vs. Seconda Gr. D - Palestra Aldo Moro Mordano - Semifinale 4

Ore 11,00 - Terza Gr. C vs Terza Gr. D - Palestra Cavina Imola - Semifinale 6

Ore 15,30 - Perdente Semifinale 1 vs. Perdente Semifinale 2 - Palacattani Faenza

Ore 15,30 - Perdente Semifinale 3 vs. Perdente Semifinale 4 - Palestra Aldo Moro Mordano

Ore 15,30 - Perdente Semifinale 5 vs Perdente Semifinale 6 - Palestra Cavina Imola

Ore 17,00 - Vincente Semifinale 1 vs. Vincente Semifinale 2 - Palacattani Faenza - Finalissima

Ore 17,00 - Vincente Semifinale 3 vs. Vincente Semifinale 4 - Palestra Aldo Moro Mordano

Ore 17,00 - Vincente Semifinale 5 vs. Vincente Semifinale 6 - Palestra Cavina Imola