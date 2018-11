Pallamano, ancora una sconfitta per l'Handball Faenza a Ferrara

Niente da fare per l’Under 19 dell’Handball Faenza superata 26-22 a Ferrara dall’Estense. Una buona prestazione per la squadra di Fabrizio Tassinari che ha tenuto bene il campo per tre quarti di gara (fine primo tempo in parità, 13-13) cedendo solo nel finale. L’allungo era tentato più volte dall’Estense nel secondo tempo (18-15 e 20-16), ma Faenza rintuzzava (21-20) per poi cedere quasi alla fine. Note di merito per il portiere Pilati e per Romiti positivo sia in difesa che in attacco.

Prossima partita tra due settimane, domenica 18 novembre (ore 17), l’Handball Faenza Under 19 ospiterà al PalaCattani la Scuola Pallamano Modena. Sabato 10 novembre sarà in campo dopo una sosta la prima squadra dell’Handball Faenza che per il campionato di serie B affronterà il Carpine sul parquet di Carpi. Il Carpine, società nata tre anni fa da una scissione dalla più blasonata Handball Carpi, è al debutto assoluto in campionato di serie. Allenata da Tarcisio Venturi, vecchia conoscenza della pallamano emiliana, avendo guidato Casalgrande e Rubiera, è squadra giovane che nella prima partita ha battuto il Felino 26-25. Domenica 11 novembre in campo l’Under 17 di Pierangelo Chiarini contro il Bologna United (ore 10 Palayuri) a San Lazzaro di Savena. La Under 15 sempre guidata a da Pierangelo Chiarini è in campo già giovedì 8 novembre (ore 18.45) al PalaCattani contro il Romagna.