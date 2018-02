Pallamano, en plein per le giovanili dell'Handball Faenza

Ancora una vittoria per l’Under 17 di Augusto Valtancoli che si impone 36-29 sullo Spallanzani Casalgrande (primo tempo 19-12). Soddisfatto il coach Augusto Valtancoli: “Buona prestazione di squadra. Partita intensa ma corretta, ricca di gol, contro un Casalgrande veloce che sbaglia veramente poco al tiro. Belle soluzioni dei miei in attacco con poche palle perse, ma soprattutto una buona difesa che ci ha permesso di prendere e poi gestire un vantaggio rassicurante”. Doppio impegno e due vittorie per le squadre Under 15 allenate da Pierangelo Chiarini. La “A” fa il colpo in trasferta superando nettamente Parma Pallamano con il punteggio 14-30, mentre la squadra “B” vince 36-21 con lo Sportinsieme Castellarano. La Under 11 di Samuele Valli trionfa nella Winter Cup al palaBanca di Lugo superando i padroni di casa dell’Atletico Lugo e il Romagna Handball.