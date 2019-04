Pallamano, Faenza battuto dal Felino, male anche per il settore giovanile

Niente da fare per l’Handball Faenza ancora superato dal Felino nella partita giocata al pala Del Bono di Parma. La squadra faentina è rimasta in partita nel primo tempo, con un distacco di cinque (16-11) e quattro punti (17- 12), prima di chiudere il parziale sul 18-14 per i padroni di casa. Nella ripresa i biancoazzurri, sospinti da un ottimo Di Domenico, autore di 16 reti alla fine, sono riusciti a impattare sul punteggio 21-21, ma poi hanno ceduto ai più esperti padroni di casa che hanno impresso un ritmo che i faentini non sono riusciti a contrastare. Il punteggio finale, 34-31 esprime il divario non così netto. La prossima partita per l’Handball Faenza sarà domenica 7 aprile (ore 19.30) al palasport di San Lazzaro contro lo Pallamano Savena.

Handball Club Felino – Handball Faenza 34-31 (pt 18-14)

Handball Club Felino: Badarau; Allodi 4, Faiulli 3, Mancuso 14, Stighezza 4, Falbo, F. Bandini 2, Branchi, Coruzzi 1, Giannino 2, Pagnini, Caldera, Giovanelli, Menghini 4. All. Ferrari

Handball Faenza: Fuzzi, Turoti; Sandri 1, Abbassi 2, M. Bandini 1, Babini, Bartoli 6, Di Domenico 16, Guerrini, Sami 1, Ceroni 2, Castellari, Alpi 2. All. Ferraresi

Esclusioni: Branchi, Mancuso, Abbassi

Arbitri: Sappio e Stella

Rigori 3/4 e 3/4

Settore giovanile

Una bella partita, ma sfortunata per l’Under 19 di Fabrizio Tassinari superata 32-29 dal Bologna United dopo un match equilibrato (primo tempo 18-17) nella quarta giornata della seconda fase. Stessa sorte per l’Under 15 di Pierangelo Chiarini, che viene sconfitta 32-21 da Casalgrande nella terza giornata di ritorno della seconda fase. Nel concentramento della settima e ottava giornata della seconda fase, l’Under 13 di Samuele Valli viene battuta 24-28 dal Ravarino, poi pareggia con Carpine 18-18.