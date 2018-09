Pallamano, il Romagna Handball conquista il 35esimo "Memorial Guido Leotta"

Il 35esimo torneo triangolare “Città di Faenza- memorial Guido Leotta” è stato vinto dal Romagna Handball per differenza reti sulla Pallamano 2 Agosto Bologna, mentre l’Handball Faenza ha chiuso ultima con due sconfitte su altrettante partite. Il forfait dell’ultimo momento dei bresciani del Leno ha trasformato il torneo in un triangolare con Faenza unica squadra di serie B contro due di serie A2.

L’Handball Faenza ha perso con il Romagna Handball 16-34 (1° tempo 5- 15), e poi con la Pallamano 2 agosto Bologna 22-32 (8-12). Nell’ultimo match, Romagna Handball e Pallamano 2 Agosto Bologna hanno pareggiato 24 a 24 (primo tempo 13-12). Con una differenza di otto reti ha favore (+18 contro +10) Romagna Handball si è quindi aggiudicato il trofeo “Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese”. Al torneo, patrocinato dal Comune di Faenza, premi speciali ai migliori atleti della manifestazione: quello assoluto come giocatore a Marco Bignardi (Pallamano 2 Agosto Bologna), al portiere Lorenzo Martelli (Romagna Handball), miglior realizzatore Alexandru Rotaru (Romagna Handball).

I giovani faentini del nuovo coach Fabrizio Tassinari, pur scontando la differenza di esperienza e le numerose rotazioni, si sono tutto sommato ben disimpegnati sotto la guida in campo di capitan Andrea Bartoli e con Stefano Babini e Tommaso Filipponi in evidenza. Hanno partecipato alle premiazioni il rappresentante Coni Claudio Sintoni e Davide Baldassarri della Bcc. Sabato 22 settembre, nell’ambito della Festa dello Sport organizzata dal Comune in piazza del Popolo, l’Handball Faenza sarà premiata la vittoria del girone del campionato di serie A2 che portò a fine maggio alla finale a otto a Borgo San Lorenzo. Qui Faenza vinse contro il Taufers nei quarti per poi essere eliminato in semifinale.