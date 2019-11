Pallamano, il Romagna vince ancora: sconfitta Poggibonsi

La Pallamano Romagna centra la quinta vittoria stagionale. Alla squadra di coach Domenico Tassinari è bastato un tempo in quel di Poggibonsi per regolare i padroni di casa.

L’insidiosa trasferta inizia bene per gli arancioblu che nei primi sette minuti di gara si portano in vantaggio 4-0 grazie ad uno scatenato Mazzanti. A quel punto mister Vincenzo Malatino chiama il time-out ma al ritorno in campo, nonostante una timida reazione dei toscani, il Romagna continua a macinare occasioni e marcature, fino al 20’ dal quale anche la Poggibonsese trova più volte la via del gol. Il testa a testa continua anche dopo il riposo, in cui le squadre vanno con un parziale di 9-20.

La seconda frazione è avvincente, il Romagna cala un po’, a Del Mastio risponde Tassinari, a Bozzi invece replica Di Domenico, poi una serie di azioni riportano in partita la Poggibonsese. Il Romagna riesce però a gestire il vantaggio fino alla fine conquistando l'importantissima vittoria. Il miglior marcatore della gara risulterà Chiarini, ancora una volta determinante nelle economie di gioco.

POGGIBONSESE: Lenzi, Bacci 3, Bacciottini 4, Bozzi 4, Brizzi, Del Mastio 1, Fiaschi 1, Frank 2, Gangi, Magnani 2, Muffini 3, Rotilino, Senesi, Suleimani 1, Soldati. All. Malatino

PALLAMANO ROMAGNA: G.Sami, Redaelli, Albertini, Amaroli 5, Babini 1, Bartoli 2, Boukhris 1, Chiarini 7, Di Domenico 4, Gollini 2, Guerrini, Mazzanti 6, Montanari 2, T.Sami, F.Tassinari 2. All. D.Tassinari

Note: Primo tempo 9-20