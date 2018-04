Pallamano, l'Handball Faenza si piega sotto la forza del Rapid Nonantola

Si ferma per la seconda volta l’Handball Faenza sconfitto in trasferta nello scontro al vertice dal Rapid Nonantola, che si porta ad un solo punto di distanza dai biancoazzurri a una giornata dal termine della stagione regolare. Senza Ceroni e Rossi, ormai difficilmente ancora in campo in stagione, a cui si sono aggiunti Minarini e Bartoli, i manfredi partivano bene portandosi subito portano subito avanti 0-2, il Rapid impattava e l’incontro proseguiva sul filo dell’equilibrio fino a metà tempo quando Bernardi si dimostrava insuperabile in porta, Valle in attacco segnava con continuità e gli emiliani aumentavano il divario fino al 16-9 con cui si andava al riposo. Nella ripresa il Faenza cercava di rientrare in partita ma non riusciva ad accorciare le distanze in modo netto consentendo al Rapid di aumentare il vantaggio fino al 28-18 al 55° che di fatto chiudeva la contesa. Nei minuti finali un paio di reti manfrede ed una rete nonantolana fissavano il punteggio sul 29-20, nove gol di margine come all’andata, allora a favore dei faentini.

Identica quindi la differenza reti nei confronti diretti con il Rapid che si è portato a un solo punto da Faenza che ora attende l’ultima partita che sarà sabato 22 aprile (ore 18) al PalaCattani contro l’Olimpic Massa Marittima con l’obiettivo di vincere e chiudere al primo posto il girone, posizione occupata per tutto il campionato, difendendola dall’attacco del Nonantola e conquistare così anche una collocazione migliore nella griglia della Finale Eight, dal 29 aprile a Borgo San Lorenzo. D’altra parte Olimpic Massa Marittima verrà per giocare alla morte perché è stata agganciata da Carrara che all’ultima giornata avrà in casa Bastia fanalino di coda e a un punto c’è Camerano: la lotta per un posto salvezza è a tre.

Rapid Nonantola - Handball Faenza 29-20 (p.t. 16-9)

Rapid Nonantola: G. Ansaloni, Bernardi; Morselli 4, Monzani, Serafini, Valle 8, M. Montanari, Kasa 5, F. Ansaloni 2, Ben Henia, Manfredini 5, Dalolio, G. Montanari 5, Chiesi. All. L. Montanari

Faenza: Fuzzi, Mandelli; Garnero, Fadda 6, Panetti 2, Alpi 3, Man. Folli 1, Tramonti 4, Vanoli 1, Lega 1, Mat. Folli 2, Babini, Leotta, Amaroli. All. Ronchi

Arbitri: Pietraforte di Caserta e Romana di Roma

Note Espulso: R. Serafini Esclusioni: Nonantola 5 (tre Valle, un Morselli, una G. Montanari); Faenza 5 (1 Matteo Folli, 3 Manuele Folli, Garnero), Rigori: Faenza 2/2; Nonantola 4/5