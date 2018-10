Pallamano, l'Handball Faenza "tutto nuovo" impatta con l'Handball club Felino

Punto perso o guadagnato? Difficile dirlo dopo una partita avvincente e combattuta tra due squadre imbottite di giovani. Comunque è pareggio 31-31 fra Handball Faenza e Hc Felino nella prima partita del campionato di serie B di pallamano, girone Emilia-Romagna.

Primo tempo a favore dei parmensi, secondo con i faentini che staccano gli avversari anche di tre reti, ma non piazzano il colpo del ko e Felino raggiunge il pari a 5" dalla fine con l’esperto Faiulli. Un po’ di delusione sui volti dei ragazzi ma era fondamentale iniziare in modo positivo per dare morale e soprattutto convinzione nei propri mezzi ad un gruppo nuovo ricco di talento che potrà dare molta soddisfazione ai tifosi faentini. Faenza si presenta in campo con ben 9 esordienti: mancano D’Agostino e il portiere Turoti che si è infortunato nell’ultimo allenamento e starà fuori un mese. L’inizio è favorevole a Felino ben orchestrata dagli esperti Mancuso e Faiulli, mentre Faenza non riesce a esprimere il suo gioco basato sulla velocità. Sul 3-7 arriva il time out chiamato da coach Ferraresi; alla ripresa Faenza si sveglia trascinata dai gol di Babini (saranno 11 per lui alla fine) e raggiunge la parità sul 10-10. Primo tempo chiuso sul 14-15. Nella seconda frazione, Faenza sembra padrona del campo, va sul +3 (23-20) con il gol di capitan Bartoli, ma si fa recuperare e nell’avvincente finale punto a punto si fa raggiugere sul pari (31-31). In chiusura applausi da parte dei tanti ragazzi del settore giovanile presenti sugli spalti per la presentazione delle squadre dell’Handball Faenza che ha seguito la conclusione della partita. Sabato 20 ottobre difficile trasferta a Casalgrande: lo Spallanzani, società di grande tradizione, ha allestito una squadra molto forte con il dichiarato intento di vincere il campionato.

Handball Faenza – H.C.Felino 31-31 (p.t. 14-15)

Faenza: Fuzzi; Sami 1, M. Mazzini, Castellari 1, L Mazzini., Guerrini 3, Bandini, Alpi, Ricci 2, Ceroni, 2, Abbassi, Bartoli 6, Di Domenico 3, Babini 11, Filipponi 2. All. Simone Ferraresi.

Felino: Bapareu, Allodi 1, Faiulli 7, Mancuso Morini 9, Bandini 3, Branchi 2, Coruzzi, Giannino, Giovannelli, Menghini 2, Pelosi 4, Pietrek, Scauri, Miholcea. All. Matteo Ferrari

Arbitri: Stella e Ramoul

Rigori: Faenza 2/2, Felino 8/9

Esclusioni 2’: Faenza totale 10’, Felino totale 10’

Settore giovanile

Dopo la partita di esordio della squadra di serie B, si è svolta la presentazione delle formazioni dell'Handball Faenza per la stagione agonistica 2018-19: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19, e appunto serie B con gli interventi del presidente Vito Sami, dell'assessore Claudia Zivieri e del professor Claudio Sintoni, rappresentante Coni. L’Under 19 di Fabrizio Tassinari ha debuttato domenica 25 a 22 con la vittoria sull’ostico campo di Rubiera, al termine di una partita equilibratissima in cui il divario tra le due squadre non ha mai superato i due gol di scarto. Tre reti segnate dai faentini nell'ultimo minuto di gioco, hanno chiuso la partita. Prossimo turno, domenica 21 ottobre: Handball Faenza - Bologna United (ore 11 Palacattani, Faenza). Giovedì 18 ottobre (alle ore 18.45) inizia il campionato Under 17 con il derby Faenza-Romagna. Faenza ha una squadra tutta di ragazzi nati nel 2003, nel Romagna ci sono anche i nati del 2002 di Faenza che sono in prestito. Insomma un incrocio tra squadre gemellate. L’Under 15 giocherà la seconda partita del suo torneo domenica 21 ottobre (ore 13) a Ferrara contro l’Estense.

Secchia Rubiera - Handball Faenza 22-25 (p.t. 12-12)

Faenza: Pilati, Babini Sim., Babini Ste.8, Sami, Mazzini M., Castellari 1, Mazzini L. 2, Guerrini, Bandini 4, Abbassi, D'Agostino 5, Di Domenico 5, Mazzotti, Romiti. All. Fabrizio Tassinari.