Pallamano, nuova vittoria per l'Handball Faenza

Ancora una conferma squillante con un risultato netto. L’Handball Faenza supera 36-19 in trasferta ad Assisi il fanalino di coda Aslb Bastia e rinsalda il suo primo posto ora insidiato solo dal Rapid Nonantola, approfittando anche della sconfitta in casa dell’Ambra. La squadra umbra ha iniziato con molta volontà ed è andata avanti 3-1 e 4-2, due parziali incoraggianti, ma poi è venuta fuori la maggiore consistenza tecnica di Faenza che, ottenuto il pareggio, è andata avanti sempre incrementando il punteggio fino a chiudere in vantaggio 15-8 il primo tempo. Nella ripresa la squadra biancoazzurra di coach Simone Ronchi ha gestito la gara senza problemi e il coach ha dato spazio a tutti gli effettivi a disposizione. Alla fine, nonostante il lodevole impegno degli umbri, il risultato si è dilatato fino al 17-36, identico, per i manfredi al numero di gol segnato all’andata. Note di merito per l’inesauribile Fadda e Alpi, top scorer della gara con l’umbro Bernardo, tutti autori di sei reti. Sabato alle 18 l’Handball Faenza sarà impegnato in casa al PalaCattani con Carrara.

Aslb Bastia - Handball Faenza 19–36 (p.t. 8-15)

Bastia: Betti, Santi; Bernardo 6, Cancellotti 1, Rosi 2, Rustici, Marini 1, Rossi 1, Antonelli, Canestri 3, Eteducci, Bucchi, Ripi 2, Romani 3. All. Contini.

Faenza: Minarini, Mandelli; Garnero 1, Fadda 6, Vanoli 5, Lega 1, Ceroni 4, Bartoli 3, Matteo Folli 1, Panetti 4, Alpi 6, Manuele Folli 3, Tramonti 2, Amaroli 1. All. Ronchi.

Arbitri: Paccosi di Poggio a Caiano e Romana di Rieti.

Note: Esclusioni due minuti Lega, Vanoli (Faenza), Marini (Bastia); rigori: Faenza 4/5 Ambra 1/2.