Pallamano, nuovo arrivo "nazionale" per l’Handball Faenza

Arriva un rinforzo per l’Handball Faenza che inizierà il campionato di serie B a breve. Si tratta di Emanuele D'Agostino, anno 2000, proveniente dalla Pallamano Città Sant'Angelo, società dove è cresciuto facendo parte nella stagione precedente della squadra che ha vinto il girone D di serie A2 e partecipato alla Final Eight a Borgo San Lorenzo dove l’Handball Faenza fu eliminato in semifinale prima di decidere in estate di iscriversi alla serie inferiore.

D’Agostino ha fatto parte della Nazionale Under 18 che si è classificata al terzo posto ai Campionati Mediterranei in Marocco nel febbraio 2018 e per due anni della Rappresentativa dell’Area Centro che ha partecipato al Trofeo delle Aree. Arrivato a Faenza attraverso il Romagna Handball (per via del doppio tesseramento tanto che sarà a disposizione anche per la serie A2 e under 21 della squadra di Mordano), ritrova Stefano Babini e Paolo Bertagnin che erano suoi compagni in selezione, per ricostituire un trio di potenziali grandi prospettive. Con l’Handball Faenza disputerà i campionati di serie B ed under 19 e su di lui l'allenatore Fabrizio Tassinari punta molto. Handball Faenza debutterà in campionato sabato 13 ottobre affrontando (alle ore 17) al PalaCattani la squadra parmense dell’HC Felino.

Nel prossimo weekend iniziano già i campionati giovanili. La prima formazione a iniziare il suo cammino sarà l'under 15 che esordirà domenica mattina, 7 ottobre, alle ore 10 alla palestra Bendandi-S. Rocco di Faenza contro il Ferrara United. La squadra allenata da Pierangelo Chiarini è reduce dal sesto posto al torneo Città di Nonantola, un buon banco di prova per rifinire la condizione. Le altre compagini giovanili inizieranno successivamente: l'under 19 domenica 14 ottobre e l'under 17 martedì 18 ottobre.