Pallamano Romagna esclusa dal campionato: "Colpa di un errore materiale"

La Pallamano Romagna esprime la propria sorpresa e il proprio rammarico nel prendere atto di non essere stata ammessa a partecipare al campionato di serie A2 Maschile 2020/2021. "In attesa delle comunicazioni ufficiali - commentano - ribadiamo con forza che il mancato completamento dell'iter di iscrizione è stato determinato da un mero errore materiale e che in nessun momento la società ha voluto rinunciare alla categoria. Per questi motivi cercheremo di far valere le nostre ragioni nelle sedi opportune". Il direttivo della società, forte della propria posizione, nel richiamare i sani valori dello sport confida che il consiglio federale, "opportunamente edotto della situazione, possa rivedere la decisione assunta nella seduta del 15 luglio".

