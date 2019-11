Pallamano, serie A2: il Romagna torna alla vittoria

Il Romagna torna alla vittoria. Tra le mura amiche del Palacattani gli uomini di coach Tassinari si aggiudicano la gara contro Chiaravalle per 31-24 non senza complicarsi la vita. Gli arancioblu infatti iniziano bene e vanno subito in vantaggio con Chiarini a cui segue la doppietta di Gregorio Mazzanti. Nonostante una timidissima reazione degli ospiti

il Romagna prosegue la propria gara in modo determinato accumulando un vantaggio di ben 8 reti alla metà della prima frazione. La restante parte del tempo il Romagna amministra il gioco e si limita a mantenere il vantaggio fino alla sirena di metà gara.

Dopo il riposo però Chiaravalle prende coraggio e accorcia fino a portarsi sul temporaneo 21-17. Il Romagna però non ci sta e attraverso l'ngresso in campo di Fabrizio Tassinari cambia volto. Il capitano aiuta la squadra nello sviluppo di una reazione che arriva al 22' minuto dal quale i romagnoli tornano a volare segnando a ripetizione. Al termine della gara i sorrisi e gli applausi del numeroso pubblico accompagnano l'uscita delle due squadre.