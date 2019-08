Pallamano, si lavora anche a Ferragosto: il calendario della Pallamano Romagna

Sarà un Ferragosto no stop per la neonata Pallamano Romagna. Il super-team infatti, è al lavoro sia in campo sia negli uffici dall’inizio del mese, e la squadra e i dirigenti continueranno a prepararsi al meglio nonostante la festività in vista dell’inizio del campionato di Serie A2 Nazionale, in programma il 7 settembre. L’esordio della squadra romagnola guidata da coach Tassinari avverrà in Sardegna e più precisamente a Nuoro, contro la locale formazione mentre la prima partita casalinga si terrà la settimana successiva contro la Fiorentina dell’ex Andalò.

“L’inizio del campionato - ha commentato il presidente del Romagna Vito Sami - è stato anticipato di una settimana quindi dovremo impegnarci a fondo per completare quanto prima la preparazione. Certamente non sarà un inizio di campionato in discesa in quanto a Nuoro e Fiorentina seguiranno cinque gare molto dure, la prima in casa contro Secchia Rubiera che ha svolto una buona campagna acquisti, poi due trasferte a Parma e Prato e successivamente due gare contro due favoritissime per la vittoria del campionato quali Cingoli e Bologna, che lo scorso anno giocavano in Serie A1”.

I romagnoli però non getteranno la spugna prima ancora di aver giocato, e anzi la strategia consisterà nel cercare di conquistare quanti più punti possibili sin dall’inizio, una condizione questa che favorirà sicuramente lo spettacolo. Una mano concreta verrà certamente data dai due nuovi acquisti ufficializzati recentementemente: Tommaso Albertini e Gregorio Mazzanti. “Sarà un campionato duro - sottolinea Albertini, 18enne di belle speranze arrivato alla corte di Domenico Tassinari dal Modena di Serie A2 - e ci sono molte squadre attrezzate. Personalmente però ritengo che noi non saremo da meno e lo dico tenendo conto del lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo. C’è grande determinazione”.

Determinazione che assicura anche Mazzanti, l’altro nuovo acquisto della Pallamano Romagna, proveniente dalla Fiorentina. “Nutro grandi aspettative da questa avventura che va ad iniziare - afferma il giocatore classe 2000 - conto di migliorare tecnicamente e fisicamente, e metterò tutto il mio impegno e la mia serietà a disposizione della squadra”. Prima di approdare al Romagna Mazzanti ha indossato le maglie di Fiorentina e Scarperia nonché quelle delle rappresentative regionali. Ha esordito in Serie A2 ed ha partecipato anche agli europei di Beach handball fino alla preparazione olimpica della nazionale.

Il calendario

1° Giornata - 07 Settembre / 11 Gennaio - Nuoro vs ROMAGNA

2° Giornata - 14 Settembre / 18 Gennaio - ROMAGNA vs Fiorentina

3° Giornata - 21 Settembre / 25 Gennaio - ROMAGNA vs Secchia Rubiera

4° Giornata - 28 Settembre / 01 Febbraio - Parma vs ROMAGNA

5° Giornata - 05 Ottobre / 08 Febbraio - Ambra vs ROMAGNA

6° Giornata - 12 Ottobre / 15 Febbraio - ROMAGNA vs Cingoli

7° Giornata - 19 Ottobre / 22 Febbraio - Bologna vs ROMAGNA

8° Giornata - 02 Novembre / 29 Febbraio - ROMAGNA vs Chiaravalle

9° Giornata - 10 Novembre / 07 Marzo - Poggibonsese vs ROMAGNA

10° Giornata - 16 Novembre / 14 Marzo- Riposo

11° Giornata - 23 Novembre / 21 Marzo - Casalgrande vs ROMAGNA

12° Giornata - 30 Novembre / 28 Marzo - ROMAGNA vs Bologna 2 Agosto

13° Giornata - 07 Dicembre / 04 Aprile - Tavarnelle vs ROMAGNA

14° Giornata - 14 Dicembre / 18 Aprile - ROMAGNA vs Verdeazzurro

15° Giornata - 22 Dicembre / 25 Aprile - Camerano vs Romagna