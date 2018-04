Pallamano, trionfo con un po' di amarezza per l'Handball Faenza

Un successo storico perché con la vittoria 37-32 sull’Olimpic Massa Marittima nell’ultima partita l’Handball Faenza respinge l’assalto del Rapid Nonantola e si conferma leader. E’ il secondo campionato consecutivo vinto dalla squadra manfreda che al trionfo dell’anno passato in B aggiunge quello del girone di A2. Fino alla stagione scorsa questo avrebbe significato la promozione diretta in A, quindi due consecutive per Faenza costretto invece dalla riforma dei tornei con diminuzione del numero di squadre a dover passare per la finale a otto tra le migliori prime due dei quattro raggruppamenti a livello nazionale che si giocherà dal 29 aprile a Borgo San Lorenzo con match a eliminazione diretta sino alla finalissima del 1 maggio.

Purtroppo la gioia per un risultato storico quale la seconda vittoria del campionato è offuscata dagli infortuni che hanno messo fuori causa Rossi, Ceroni e nell’ultimo match pure Matteo Folli, tre titolari fondamentali nel gioco della squadra di coach Simone Ronchi. Dopo due passi falsi con Parma nella ripetizione della gara e poi con Nonantola, l’Handball Faenza è arrivata al match con Olimpic Massa Marittima con l’obbligo di vincere per confermare il primo posto occupato dalla prima giornata trovandosi di fronte un avversario che aveva lo stesso obiettivo per evitare la retrocessione. E’ stata così una gara ad alta tensione che al 14’ erano ancora in parità (9-9), poi Massa Marittima, spinta da piazzava un break di tre reti e si portava avanti (9-12) grazie alle ottime capacità realizzative di Benvenuti, Ovi e Gai. Faenza nonostante i molti errori tra cui due rigori, al 27’ impattava sul 15 pari e l’Olimpic trovava poi l’acuto per portarsi avanti a fine primo tempo chiuso sul 16-17. Nella ripresa l’Handball Faenza approfittando di due esclusioni tra i toscani, compresa quella di Ruberto che sarebbe poi stato espulso, riusciva a portarsi davanti sul 21-20 con un Panetti davvero incontenibile ben affiancato da uno stoico Matteo Folli che nonostante un infortunio alla mano sinistra (poi sarebbe risultata una frattura al metacarpo da successivi esami diagnostici), proseguiva giocando solo con la destra e pure a segnare. Faenza allungava con un break fino al 27-22 al 13’ del secondo tempo e raggiungeva il massimo vantaggio sul 29-23. L’Olimpic cercava con la forza della disperazione di agganciare i manfredi, arrivava sul meno due (33-31), poi cedeva a un Faenza attento guidato dall’esperienza di capitan Tramonti. Il risultato finale, 37-32 regalava la vittoria del campionato ai manfredi, l’amarezza della retrocessione ai toscani.

Ora Faenza si prepara alla finale a otto di Borgo San Lorenzo che assegnerà anche la Coppa Italia di A2 con la consapevolezza di dover fare a meno dei suoi tre fuoriclasse Rossi, Ceroni e Matteo Folli, e quindi con gli sfavori del pronostico dopo una annata perfetta fino al primo infortunio di gioco. Il rallentamento delle ultime partite è dovuto alle assenze eccellenti a cui sarà difficile trovare soluzione, ma non per questo demordono coach Ronchi, il vice Dalmonte e tutti giocatori e società guidata dal presidente Vito Sami, determinata a proseguire fino in fondo l’avventura. Il sorteggio ha stabilito che l’Handball Faenza giocherà la prima partita dei quarti di finale domenica 29 aprile alle ore 14 contro gli altoatesini del SSV Taufers (Campo Tures) che schiera l’ex biancoazzurro David Ceso. Chi vincerà giocherà il 30 la semifinale contro la vincente di Crenna- Mascaluscia. Gli altri quarti vedranno in campo domenica 29 aprile il Rapid Nonantola contro Città Sant’Angelo e Oderzo contro Putignano.

Handball Faenza - Olimpic Massa Marittima - 37-32 (p.t. 16-17)

Faenza: Mandelli, Minarini; Garnero, Fadda 3, Amaroli, Lega 2, Matteo Folli 5, Manuele Folli 5, Tramonti 7, Vanoli 5, Bartoli, Panetti 10, Ricci, Alpi. All. Ronchi

Massa Marittima: Burzacchini, Raia, Ramani; Bernardini, Beneventi 10, Ghini, Ovi 7, Ruberto 3, Gai 8, Zorzi 3, B. Velliu 1, V. Veliu, Bargelli. All. Ghini

Arbitri: Cimini di Teramo e Pasqualin di Padova

Note

Esclusioni due minuti: Garnero, Vanoli, Manuele Folli, Matteo Folli; Bargelli, 3 volte Ruberto (espulso), Gai.

Rigori: Faenza 4/8; Massa Marittima 2/3.