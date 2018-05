Pallamano, tutti i vincitori del 22esimo torneo "Citta delle ceramiche"

Buon pubblico a Faenza per il 22esimo torneo Internazionale Città delle Ceramiche riservato alle squadre giovanili di pallamano che si è svolto alla palestra “Badiali”. Nel torneo Under 15 femminile, Fiorentina Handball è arrivata prima davanti a Marconi Jumpers Castelnovo Sotto, poi H.C. Imola e Pallamano 2 Agosto Bologna. Come miglior giocatrice è stata premiata Michela Cristiano del Marconi Jumpers, mentre miglior portiere è stata indicata Matilde Frandi (Fiorentina Handball).

Nella categoria Under 14 maschile, vittoria del Romagna Handball davanti a Pallamano 2 Agosto Bologna, Handball Faenza e Atletico Lugo. Consegnati anche premi individuali ai migliori: Tancredi Di Martino (2 Agosto Bologna) come giocatore, Jacopo Tonini (Romagna) quale portiere. Le due squadre vincenti hanno conquistato il trofeo Bcc.

Alle premiazioni del torneo, patrocinato da Regione Emilia-Romagna e Comune di Faenza, hanno presenziato Daniele Piolanti presidente del Panathlon Club e Davide Baldassarri per la Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Durante le partite del mattino era presente anche il Sindaco Giovanni Malpezzi. Le squadre hanno ricevuto trofei messi a disposizione da Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Bassetti Srl, Omia Tornitura, Iacec, Eurotecno, Torneria Banzola, Tecnut Utensileria e per i premi individuali da Panathlon Club Faenza, Comune di Faenza e Qemme Meccanica. Le medaglie sono state offerte da Aido e Avis Faenza.