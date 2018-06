Pallanuoto, gli Under 17 del Centro sub nuoto club 2000 vincono quattro volte di fila

Fine stagione in gloria per le squadre giovanili di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000: dopo le tre vittorie consecutive della squadra Under 15, i più “grandicelli” dell’Under 17 sono arrivati a quota undici. Infatti domenica 3 giugno il team allenato da Massimiliano Moretti ha affrontato in trasferta a Vignola la Polisportiva Olimpia nell’ultima giornata della Fase di qualificazione del campionato regionale Fin, vincendo con il risultato di 11 a 7 la partita ben diretta dall’arbitro Bertarini. Per la squadra di Faenza sono andati a bersaglio Ponti, Bandiera, Bacci e il capitano Michele Busa. “Ottima è stata anche la prestazione dei ragazzi dell’Under 15 che avevo convocato per l’occasione - commenta Moretti -: Bartolini, Banno, Cimatti e Garbin sono stati bravissimi”.

Quattro giovani pallanuotisti che saranno chiamati a ripetersi domenica 10 giugno alle 11, quando proprio con il team Under 15 affronteranno nella vasca di casa i pari età della Polisportiva Olimpia Vignola. Dopo le buone prestazioni al 13esimo Trofeo San Marino, dove hanno conquistato il 24esimo posto di squadra su 90 società iscritte per 800 concorrenti, i nuotatori Master sono concentrati sull’importante appuntamento dei Campionati nazionali dell’Uisp: saranno una ventina i faentini in gara allo Stadio del Nuoto di Riccione tra venerdì 15 e domenica 17 giugno.