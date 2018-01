Pallanuoto, gli Under 17 di Faenza vincono il derby con Ravenna

Fermi da più di un mese in gare ufficiali, la squadra di pallanuoto Under 17 del Centro Sub Nuoto Club 2000 è tornata in acqua sabato con un successo nella terza giornata della fase di qualificazione del girone 3 dell’Emilia-Romagna del campionato Fin di categoria. Ospite nella vasca di via Marozza era la forte formazione di Ravenna, che è stata battuta per 8-4 con gol di Barbieri, Cimatti, Mancini e Ponti in una delle partite meglio interpretate dai faentini di fronte a un pubblico numeroso e alla rumorosa tifoseria di casa.

“Sono felice di questo risultato - dice l’allenatore Max Moretti - è un ottimo segno per i nostri ragazzi. Sono soddisfatto della tenacia e della concentrazione con cui è stato affrontato questo incontro. Era importante vincere questo per poter proseguire il campionato nel girone delle migliori squadre in regione”. Da segnalare la bella prestazione del portiere Marco Lega e la tripletta di Lorenzo Ponti. Il prossimo incontro vedrà i faentini impegnati sabato 27 alle 19.15 nella piscina presso lo stadio comunale “Dall’Ara” di Bologna contro il President: una partita difficile, valida come spareggio per proseguire il cammino nella parte “nobile” del torneo. Nel prossimo weekend torneranno a gareggiare in partite di campionato la squadra Under 15, che domenica 21 alle 14.30 riceverà l’Olimpia Vignola nell’impianto di via Marozza, e l’Under 12, che sempre domenica ma alle 13 giocherà in trasferta a Novafeltria.

Buone prestazioni nella prima prova del campionato regionale Libertas Propaganda per i giovani nuotatori del Centro Sub Nuoto Faenza. Nella gara svoltasi a Forlì domenica 14 sono scesi in acqua ben 15 atleti faentini: tutti hanno dimostrato grande impegno e sono riusciti nelle proprie competizioni a migliorare i record personali. Sul podio Anna Bolzon (2009), terza nei 50 metri rana nella categoria Esordienti B. Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Tommaso Raffoni giunto ottavo nei 25 dorso, Rebecca Carroli quinta nei 50 dorso e quarta nei 50 rana, Lucia Colori sesta nei 50 dorso, e ancora Anna Bolzon ottava nei 50 dorso. Domenica, sempre a Forlì, si svolgeranno le finali della "Combinata degli stili", competizione dell’Uisp che vedrà impegnate per il Centro Sub Nuoto Anna Bolzon e Rebecca Carroli.