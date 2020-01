Pallanuoto, prende il via a febbraio il campionato di Promozione

Dopo cinque mesi di allenamenti, partite e tornei amichevoli, la prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 ha finalmente avuto notizia che il suo campionato, quello di Promozione, avrà inizio in febbraio, esattamente domenica 9 quando i faentini ospiteranno la Polisportiva Comunale Riccione. Un calendario è stato stilato, ma ha ancora i caratteri della provvisorietà e qualche “ritocco” è ancora possibile: di certo il team allenato da Max Moretti dovrà vedersela con avversari romagnoli, emiliani e marchigiani in un torneo che dovrà tassativamente concludersi entro il 30 giugno.

Nel Settore Giovanile, per i Campionati regionali Fin, gli Under 15, conclusa la Prima Fase di qualificazione, si sono presentati domenica scorsa a Carpi per affrontare la Coopernuoto nell’ambito degli Spareggi, rimediando una sconfitta per 3 a 23. Per i giovani faentini si apre ora la seconda fase di qualificazione che li vedrà in trasferta contro la Penta Modena domenica 16 febbraio per la seconda giornata di andata nel Girone C, poiché alla prima, domenica 2 febbraio, osserveranno il turno di riposo.

La squadra Under 18 non ha invece giocato la partita interna contro la Valmar Novafeltria prevista per sabato scorso, dato che buona parte dei suoi elementi è titolare nell’Under 15: l’incontro verrà recuperato in febbraio, ma lo stesso team sarà impegnato domenica prossima 26 gennaio nella quinta giornata di andata del Campionato regionale Uisp in trasferta allo Stadio del Nuoto contro la Polisportiva Comunale Riccione. Sempre domenica 26 gennaio alle 14.30 torneranno in gara gli Under 13 nella vasca di casa ospitando la “Rari Nantes Bologna f”.