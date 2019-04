Pallanuoto serie C: per Ravenna ottimo pareggio in rimonta a Vicenza

Dopo la pausa pasquale, la formazione guidata da Vladimir Cukic era chiamata a una difficile trasferta sul campo della Libertas Vicenza, squadra che occupa il terzo posto in classifica dietro le super favorite De Akker e Parma.

Al via i padroni di casa partono molto forte e si portano subito sul 2-0 ma sul finale del primo quarto Samuele Tirelli, accorcia le distanze con un bel tiro in superiorità numerica. Nel secondo quarto i vicentini provano a scavare il solco decisivo mettendo a segno un parziale di 3-0 chiudendo la prima metà gara sul punteggio di 5-1, situazione di punteggio davvero difficile per i giovani ravennati, a maggior ragione in trasferta sul campo dei terzi in classifica.

Mister Cukic: “I ragazzi erano molto concentrati ed è stata una buona prova di squadra. A metà gara abbiamo corso il rischio di disunirci, ma i ragazzi sono stati bravissimi a restare in partita ed a continuare a lavorare secondo quanto avevamo preparato in settimana”. Dopo il cambio di campo, i giovani giallorossi reagiscono e rientrano in partita con un parziale di 3-0 (a segno Ciccone, il giovane mancino Melandri e Tirelli, questi ultimi in superiorità numerica), mentre i padroni di casa vanno a segno solo sul finire del periodo con un tiro di rigore, dopo averne sbagliato un altro in precedenza. Nell’ultimo periodo, ancora sotto di due gol, i ravennati vanno a segno con Ciccone e Baroncelli che impattano il risultato sul 6-6 e quindi la squadra riesce a portare a casa il pareggio nonostante abbia dovuto fronteggiare ben 5 situazioni di inferiorità numerica in un solo periodo, mettendo in mostra buone rotazioni difensive e ottima difesa con l’uomo in meno.

Un commento anche del presidente, Cesare Bagnari: “Questa partita ci dà morale per il prosieguo della stagione. Siamo ancora in zona retrocessione e dovremo sudare ancora molto, già a partire da sabato prossimo a Verona dove ci giocheremo uno scontro diretto per la salvezza. Far punti a Vicenza è comunque segnale di crescita della squadra, anche e soprattutto per come è maturato il pareggio. I ragazzi non hanno mollato ed hanno continuato a seguire mister Cukic, che sta portando avanti un ottimo lavoro da inizio stagione”. Sabato 4 maggio trasferta a Verona contro la Rari Nantes, formazione che precede di 5 punti i giallorossi in classifica. Fischio di inizio alla piscina Monte Bianco di Verona alle ore 21.00. Weekend difficile invece per le giovanili: la formazione Under 15, guidata da Cukic e Casadio è stata sconfitta nettamente a Riccione con il punteggio di 6-1.

Libertas Vicenza - Ravenna Pallanuoto: 6 - 6 (2-1, 3-0, 1-3, 0-2)

Libertas Vicenza: Mazzeo, Calcara (1), Marotta R. (2), Frazza, Campana, Pendin (1), Cosma (1), Catini (1), Marotta F., Simioni, Duchini (1), Beggiato, Cristofori. All. Dal Bosco

Ravenna Pallanuoto: Guernaccini, Valentini, Mazzotti, Filatov, Tassi, Baroncelli (1), Allegri, Biagetti, Ciccone (2), Tirelli (2), Papale, Melandri (1), Gentile. All. Cukic.