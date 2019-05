Pallanuoto serie C, Ravenna vince con Carpi e avvicina la quota salvezza

Era uno scontro decisivo per mantenere vive le speranze di salvezza e la formazione ravennate ha offerto un’ottima prova di squadra, soprattutto in fase difensiva ed ha portato a casa la vittoria pur con un calo di concentrazione nell’ultimo periodo, a risultato ormai acquisito, che poteva essere evitato.

Contro una formazione ospite un po’ rimaneggiata, i giallorossi impongono il proprio ritmo sin dal primo periodo e chiudono sul punteggio di 4-0 con le doppiette di Tassi e Ciccone. Il secondo periodo è molto più equilibrato. Gli ospiti prendono le misure al contropiede ravennate e difendono meglio sul centro e riescono ad accorciare le distanze con un gol in superiorità numerica, ma Ciccone, proprio sulla sirena, riporta il vantaggio a 4 reti e si va al cambio di campo sul 5-1. Mister Cukic: “La partita di oggi era davvero fondamentale per la nostra stagione. L’importanza della posta in palio era enorme i ragazzi sono entrati in acqua molto concentrati. Il primo quarto è stato praticamente perfetto, mentre nel secondo non siamo riusciti a sviluppare le nostre trame offensive come avrei voluto".

Nel terzo periodo di gioco, la difesa mantiene alta l’attenzione ed i ravennati non subiscono reti avversarie, mentre per i colori giallorossi, va a segno Melandri con un gran tiro da posizione 1 e Baroncelli in contropiede. Nel quarto e ultimo periodo, i giallorossi cercano di controllare il gioco anche se forse appaiono un po’ troppo rinunciatari in attacco, dove commettono qualche errore di troppo sia in fase conclusiva che in fase di possesso, concedendo agli avversari opportunità che si sarebbero potute evitare ed infatti gli ospiti vanno a segno per tre volte grazie soprattutto a mancanza di intensità difensiva. Per i padroni di casa, in gol ancora Baroncelli, bravo a finalizzare al meglio una transizione in attacco, e Melandri con un tiro da quasi metà campo a fil di sirena. Il commento finale di Cukic: “Molto bene la fase difensiva ma dobbiamo imparare a mantenere l’intensità fino alla fine, senza commettere quegli errori di concentrazione che hanno consentito ai nostri avversari di avvicinarci nel punteggio nell’ultimo periodo di gioco".

Ora i ravennati attendono la visita alla US Persicetana dell’ex Salomoni con fischio di inizio sabato 1 giugno alla Gambi di Ravenna alle ore 18.30. Nel weekend delle formazioni giovanili è scesa in acqua la squadra under 15, guidata da Cukic, che ha vinto contro i pari età di Reggio Emilia con il punteggio di 11-8.

Ravenna Pallanuoto - Coopernuoto Carpi: 9-4 (4-0, 1-1, 2-0, 2-3)

Ravenna Pallanuoto: Guernaccini, Papale, Mazzotti, Filatov, Tassi (3), Baroncelli, Allegri (1), Biagetti, Ciccone (3), Tirelli, Ghirardelli, Melandri, Gentile. All. Cukic.

Coopernuoto Carpi: Cortelloni, Morelli, Dondi, Ascari D, Dugoni, Sacchetti, Sammarini, Franchini, Setti, Zanardi, Caiumi E, Tamelli. All. Bisi

Arbitro: Bertarini