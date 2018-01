Pallavolo B2 femminile gir.E, la My Mech Cervia ko a Castel Maggiore

Nel penultimo match del girone di andata del campionato di serie B2 femminile, la My Mech Cervia – che mantiene comunque 2 punti di margine sulla zona retrocessione – è uscita sconfitta 3-1 (25-15, 25-23, 22-25, 25-19) dal match esterno di Castel Maggiore. La sfida si è decisa nelle due frazioni centrali.

Coach Braghiroli decide di affidarsi al sestetto collaudato, ovvero quello con Ginesi in regia, Magnani opposta; Agostini e Calisesi schiacciatrici; Furi e Mendola al centro, Marchi e Fabbri (liberi). Le padrone di casa partono forte (9-4) e costringono subito il tecnico ospite al primo timeout. Cervia è in difficoltà in difesa e ricezione, e continua a subire gli attacchi aggressivi delle padrone di casa (17-8). Braghiroli cerca di correre ai ripari, gettando nella mischia Giulianelli e Carati. La My Mech riesce a mantenere il ‘cambio palla’ (22-12), ma il set si conclude 25-14.

Il secondo set inizia in salita per le cervesi (5-0). Riordinate le idee dopo un timeout, La My Mech Cervia pareggia i conti 7-7 e prosegue in equilibrio, fino al sorpasso (12-14). Dopo il pareggio a quota 19, le padrone di casa operano il sorpasso (20-19). La My Mech tiene il passo, ma sono le felsinee ad arrivare per prime al set ball, che sfruttano per il 25-23.

Sotto 0-2, la reazione non si fa attendere. Nel terzo parziale la My Mech prende nettamente il comando delle operazioni (1-6). Il match si fa interessante e piacevole, con scambi di alta pallavolo. Nessuna delle due contendenti ha intenzione di mollare, e lo spettacolo ne guadagna. Braghiroli chiama il suo primo timeout (15-16) che frutta il 17-20. Bologna non molla (19-21), ma le gialloblù hanno maggiori risorse per chiudere 22-25.

Nel quarto set le padrone di casa guadagnano subito qualche punto di vantaggio (11-7). Entrambe le formazioni sono attente e sul pezzo, ma la difesa bolognese è davvero degna di nota e neutralizza gli attacchi cervesi. Sul 18-13 Braghiroli chiama timeout e recupera 2 punti importanti e riapre la partita (21-18). Le bolognesi però non perdonano e riescono a concludere 25-19. Sabato prossimo, alle 21, al Palasport di Cervia, la My Mech Cervia ospiterà il Vignola terzo della classe.

La classifica (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Capannori 35; Forlì 27; Imola, Vignola 25; Campagnola Emilia 22; Rimini 19; Carpi 18; Spezia, Cervia 17; Reggio Emilia, Sarzana 15; Castel Maggiore 14; Sant’Ilario d’Enza 3; Carrara 0.

Il tabellino:

Castel Maggiore-My Mech Cervia 3-1

(25-15, 25-23, 22-25, 25-19)

CASTEL MAGGIORE: R. Piva 21, Pavan 21, Bughignoli 7, Di Stefano 3, Tesanovic 5, Constantini 8, Lopez Delgado, Bagnoli 7, Garagna (L1); ne: M. Piva, Sarego, Muraca (L2). All. Benedetti.

MY MECH CERVIA: Agostini 7, Calisesi 15, Magnani 3, Mendola 6, Furi 4, Vanzolini, Ginesi 4, Carati, Giulianelli 5, Marchi (L1), Fabbri (L2); ne: Altini. All. Braghiroli.

Arbitri: Cianfano e Righi di Rimini.