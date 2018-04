Pallavolo B2 femminile, la My Mech Cervia espugna Sant’Ilario

La My Mech Cervia supera di slancio in 3 set il Sant’Ilario d’Enza penultimo della classe, conquista la decima vittoria stagionale e – a due turni dalla conclusione della regular season – si allontana dalla zona pericolo. Nello starting six di coach Massimo Braghiroli ci sono Ginesi in regia, Altini opposta; Agostini e Calisesi schiacciatrici di banda, Vanzolini e Furi al centro; Marchi e Fabbri liberi. In avvio di gara le cerversi mostrano subito i muscoli (0-6), costringendo il tecnico di casa a chiamare il primo time out a stretto giro. Le reggiane rimontano qualche punto (7-14), ma il rullo compresso della My Mech Cervia passa sopra ad ogni velleità delle avversarie (12-20), incapaci di raccapezzarsi e di reagire (14-25).

Nel secondo set le ospiti allentano per un attimo il ritmo, e le padrone di casa ne approfittano per guadagnare un discreto vantaggio (9-4). La My Mech cerca allora di organizzare la rimonta (10-7). L’ingresso in campo dell’opposta Magnani – subito a segno con due attacchi vincenti – consente alle cervesi di pareggiare i conti e di mettere la freccia grazie ad un break di 7 punti (13-16). Il time out chiesto dalle padrone di casa non serve a ribaltare la situazione (17-25). Avanti di due set, nel terzo parziale la My Mech Cervia cavalca l’onda e non abbassa la guardia (9-13). Il tecnico di casa chiama un timeout, ma Ginesi e compagne mantengono inalterato il margine di vantaggio. Due errori in attacco, inducono coach Braghiroli alla sospensione tecnica sul 14-19. In breve però la My Mech Cervia stringe i tempi e conclude il match 16-25.

Sabato alle 21, per la penultima giornata di ritorno, al centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano, la My Mech Cervia – al congedo casalingo – ospiterà le bolognesi del Castel Maggiore.

Il tabellino

Sant’Ilario d’Enza-My Mech Cervia 0-3 (14-25, 17-25, 16-25)

Sant'Ilario d'Enza: Caruso 1, Neroni (L1), Neri 1, Vivian 1, Nichelini 1, Maggiali 10, Belotti 2, Visioli 5, Cervi (L2), Fiorellini 5; ne: Olivieri, Cerioli, Monti. All. Mazza.

My Mech Cervia: Giulianelli 2, Agostini 3, Calisesi 19, Magnani 2, Altini 3, Furi 11, Vanzolini 6, Ginesi 3; ne: Mendola, Caniato, Colombo, Petrarca. Marchi (L1), Fabbri (L2). All. Braghiroli.

Arbitri: Righi di Rimini e Lambertini di Parma.