Pallavolo femminile, si prepara la stagione: anche il Cervia Volley ha iniziato a sudare

Anche per la stagione 2018-19, il Cervia Volley ha deciso di presentarsi al via con due squadre agonistiche ambiziose, ovvero la My Mech nel campionato nazionale di serie B2, e La Greppia nel campionato regionale di serie C. La grande famiglia ‘allargata’ del volley cervese femminile ha iniziato in questi giorni l’attività in vista dei rispettivi campionati. Fra le maggiori soddisfazioni c’è da registrare il doppio salto di Nui Calisesi e Laura Altini che, grazie anche alla positiva stagione disputata a Cervia (in prestito dal Volley Club Cesena), hanno spiccato il volo per la Conad Ravenna di A2, da dove peraltro è arrivata l’opposta Ceroni.

Il sestetto affidato al confermato tecnico Braghiroli – età media sotto i 19 anni – è stato inserito di nuovo nel girone E (l’anno scorso salvezza tutto sommato agevole, con 10° posto finale e +7 sulla zona retrocessione), ed avrà come avversarie Lugo, Imola, Forlì, Rimini, Bologna, Arbor Reggio Emilia, Gramsci Reggio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Rubiera, Campagnola Emilia, Cremona e Rovigo. Il debutto è previsto per sabato 13 ottobre, in casa contro le reggiane del Rubiera.

Fra le novità della stagione che sta per vedere l’alba, c’è la collaborazione con la ‘Setter school volley academy’ di Manù Benelli, che avrà il compito di affinare le tecniche di palleggio delle giovani promesse cervesi: «La sinergia col Cervia Volley – ha commentato l’ex campionessa di Teodora e nazionale – nasce dalla volontà comune di ‘costruire’ le giocatrici del futuro, nello specifico le palleggiatrici, che ricoprono un ruolo così determinante ai fini del risultato nel volley moderno».

Questo il roster della My Mech Cervia di B2, che disputerà le gare interne al palasport di via Pinarella il sabato alle ore 21. Alzatrici: Fortunati, Gasperini e Carati; schiacciatrici: Bosio, Di Fazio, Toppetti, Colombo; centrali: Ricci, Petta e Haly; opposte: Ceroni e Pais Marden; liberi: Delgado e Fabbri. Allenatore Massimo Braghiroli, vice Matteo Angelotti.

Questo invece è il roster de La Greppia Cervia, che parteciperà al campionato di serie C, e che giocherà le gare interne il sabato alle 17.30 al Centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano. Alzatrici: Colombo e Cappi; schiacciatrici: Pappacena, Petrarca, Agostini; centrali: Caniato, Villa e Zatti; opposte: Magnani e Piraccini; liberi: Loffredo e Desiderio. Allenatore Michele Briganti, vice Antonio Cavallari