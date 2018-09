Pallavolo, il Cervia Volley dà il via alla stagione 2018-2019

Il Cervia Volley ha tolto i veli e si è presentato al pubblico per l'imminente stagione agonistica 2018-19. Alla presenza di Mauro Masotti, presidente Fipav provinciale, Cristiano Gardini titolare di My Mec, main sponsor della prima squadra di B2, Marcello Guerra, responsabile comunicazione Cervia Volley, Andrea Farina, ds My Mech Cervia B2, Andrea Armetti, vice presidente del Cervia Volley, Manù Benelli e Gianni Grandu, assessore allo sport del Comune di Cervia, sono state presentate le squadre agonistiche e giovanili che avranno nella My Mech di serie B2 (debutto sabato 13 ottobre, in casa contro Rubiera), e nella Greppia di serie C, le ammiraglie.

"Nel solco della continuità costituito dall'allestimento di una squadra di B2, una di serie C e una di Prima divisione - ha spiegato il vice presidente Andrea Armetti - abbiamo però voluto impostare un nuovo ciclo, ampliando la nostra offerta di volley con l'obiettivo di affidarci sempre più alle giovani promesse per garantire continuità e futuro. Ecco dunque che la nostra filiera prevede anche una formazione under 14, una under 12, oltre alle giovanissime del minivolley". Fra le novità della stagione 2018-19, è stata presentata la collaborazione tecnica con la "Setter school volley academy" di Manù Benelli, che avrà il compito di affinare le tecniche di palleggio delle giovani promesse cervesi.

Questo il roster della My Mech Cervia di B2, che disputerà le gare interne al palasport di via Pinarella il sabato alle ore 21. Alzatrici: Fortunati, Gasperini e Carati; schiacciatrici: Bosio, Di Fazio, Toppetti, Colombo; centrali: Ricci, Petta e Haly; opposte: Ceroni e Pais Marden; liberi: Delgado e Fabbri. Allenatore Massimo Braghiroli, vice Matteo Angelotti. Questo invece è il roster de La Greppia Cervia, che parteciperà al campionato di serie C, e che giocherà le gare interne il sabato alle 17.30 al Centro sportivo "Le Roveri" di Pisignano. Alzatrici: Colombo e Cappi; schiacciatrici: Pappacena, Petrarca, Agostini; centrali: Caniato, Villa e Zatti; opposte: Magnani e Piraccini; liberi: Loffredo e Desiderio. Allenatore Michele Briganti, vice Antonio Cavallari.