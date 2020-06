Parte la campagna di formazione e reclutamento di arbitri di calcio, volley e basket

La pandemia e il lungo periodo di restrizione forzata a casa hanno costretto tutto il Csi a fermare le proprie attività e a interrompere tutti i campionati senza alcuna possibilità di farli ripartire. Mandata così in archivio la stagione sportiva 2019/2020, il comitato territoriale Csi Ravenna-Lugo guarda e lavora già alla prossima stagione agonistica, alla quale vuole presentarsi con la sua consolidata offerta di campionati e con la sua ampia proposta di attività sportiva per tutte le fasce d’età.

E proprio in vista della ripartenza dei suoi campionati, il Csi vuole puntare sui primi protagonisti, coloro che da un punto di vista educativo, associativo e tecnico vanno considerati autentici ambasciatori e promotori dei valori dello sport sul campo: gli arbitri. La spinta arriva direttamente dal comitato nazionale che ha coinvolto tutti i comitati territoriali italiani, nella promozione di una campagna di formazione dal titolo “Dai tu il fischio d’inizio” per formare, preparare e mandare sui campi di gara arbitri di calcio, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, mettendoli al centro del villaggio sportivo del Csi.

Appena sarà possibile riprendere in presenza, il Csi Ravenna-Lugo promuoverà un corso di reclutamento e formazione arbitrale, al quale potrà partecipare chiunque abbia compiuto 16 anni e abbia la giusta dose di passione per provare questo importante percorso. I corsi saranno gratuiti e saranno diretti da istruttori qualificati, che potranno trasmettere esperienze e nozioni a chi vuole cimentarsi con l’attività arbitrale.

Gli arbitri partecipanti al corso riceveranno il materiale didattico, e una volta ottenuta l’abilitazione, andranno subito a dirigere le gare, in divisa ufficiale ottenendo un rimborso spese per ogni partita diretta. Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni ulteriori si può telefonare alla segreteria – tel. 0544 31371 – oppure scrivere una mail a info@csiravenna.it. L’auspicio è che ci possano essere tanti nuovi arbitri che diano corpo e sostanza ad una ripartenza molto attesa da tutto lo sport associativo.