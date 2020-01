Per la prima volta la Granfondo Via del Sale sarà aperta alle hand bike

Per la prima volta la Granfondo Via del Sale Fantini Club annuncia un "evento nell'evento" dedicato alle hand bike. Gli handbikers potranno, infatti, partecipare alla 24esima edizione, in programma il 19 aprile a Cervia, scegliendo il percorso fra le tre proposte di 152, 105 e 77 chilometri, a patto che siano tesserati come cicloamatori o che sottoscrivano una tessera giornaliera.

Iscrivendosi alla quota di 25 euro, comprensiva di pacco gara, maglia tecnica celebrativa, buono pasta party e medaglia all'arrivo, i partecipanti partiranno scortati circa 15 minuti prima del via alla gara, in modo da garantire a tutti la massima sicurezza. Non è prevista classifica, come da normativa delle discipline paralimpiche, tuttavia a fine gara verranno comunicati i tempi di percorrenza.