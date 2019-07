Perde l'uso delle gambe sciando ma non si arrende: diventa campione di tennis in carrozzina

Nella serata di mercoledì 17 luglio, dalle 19.30, i campi del Tennis Club Faenza ospiteranno per la prima volta un torneo esibizione di tennis in carrozzina. Si sfideranno, in singolo e in doppio, alcuni giocatori di caratura nazionale e internazionale, per una serata che susciterà l’interesse di tanti sportivi.

In particolare ha assicurato la sua presenza Fabian Mazzei, l’italiano più forte di tutti i tempi, che ha da poco chiuso l’attività agonistica. Mazzei, bolognese classe 1973, nel 1994 cadde in una gara amatoriale di sci, provocandosi una lesione midollare, con conseguente paraplegia e quindi sedia a rotelle. Fabian non si arrese e nel 1999 si avvicinò al tennis in carrozzina, guadagnandosi dopo solo otto mesi un posto alle Paralimpiadi di Sydney 2000. Iniziò così una carriera ricca di vittorie: si è aggiudicato numerosi titoli italiani e 72 tornei internazionali tra singoli e doppi, partecipando a quattro Paralimpiadi (da Sydney 2000 a Londra 2012) e a 16 mondiali. Nel tennis in carrozzina iI campo non ha nessuna variazione di lunghezza e di superficie. La palla, invece, può rimbalzare due volte anziché una. La carrozzina è lievemente differente dalle altre per dimensioni, assetto delle ruote e maneggevolezza. Si perde il punto se il giocatore utilizza volutamente i piedi come freni o stabilizzatori, o si alza mentre colpisce la palla.

"Lo sport per i diversamente abili è un tema di grande attualità – spiega il direttore sportivo del circolo, Giancarlo Sabbatani – Negli ultimi tempi ha acquisito sempre più visibilità e ciò significa che nel nostro Paese esiste un sistema integrato, in cui lo sport è diventato davvero un diritto per tutti. Nel nostro circolo, sensibile a questa tematica, abbiamo deciso di far conoscere meglio il tennis in carrozzina a chi non ha mai avuto occasione di vederlo".