Pesca sportiva, seconda edizione del Trofeo Open Fipsas Fishing Expo

Oltre trenta squadre provenienti da tutta Italia sono pronte a darsi battaglia sulle acque antistanti il porto di Marina di Ravenna per la seconda edizione del Trofeo Open Fispas Fishing Expo, gara di pesca d’altura valida come qualificazione ai Campionati Italiani del 2019. Promossa dal Ravenna Fishing Club in collaborazione con Fipsas e Fiera di Forlì, l’iniziativa vanta la presenza di squadre provenienti da Lecce, Otranto, Grosseto, Vicenza, Pescara e Padova e tante altre città italiane. Ogni team, composto da 4 elementi più lo skipper, effettuerà l’iscrizione e le verifiche tecniche nel pomeriggio di sabato 10.

La gara vera e propria è in programma domenica mattina. Alle 6.30 è previsto il raduno al porto per la consegna dei materiali. Quindi gli equipaggi si sposteranno verso il campo di gara, tra le 10 e le 20 miglia di distanza. La competizione avrà inizio alle 8 e si concluderà alle 15. Obiettivo di questo tipo di pesca agonistica è la cattura e rilascio dei pesci (in questo caso il tonno rosso). Sull’esito della gara incide la misura, così come il numero di esemplari recuperati e la classe di lenza. Dopo il rientro in porto, la prova di ogni equipaggio verrà verificata attraverso i filmati realizzati a bordo dal commissario presente in ogni imbarcazione e sarà stilata una classifica. Anche quest’anno la gara rappresenta un’anteprima di Caccia & Country Fishing Expo, grande fiera dedicata ai temi della caccia, della pesca e la vita nella natura, in programma dal 23 al 25 novembre a Forlì. Proprio i padiglioni della Fiera ospiteranno la premiazione ufficiale dei vincitori del secondo Trofeo Fipsas sabato 24 alle ore 15 presso lo stand della Fipsas.