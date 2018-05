Piazza Kennedy diventa un campo da calcetto e proietta la finale di Champions

L’associazione Ravenna Football Club vuole anche quest’anno risvegliare l'entusiasmo calcistico riportando in piazza Kennedy l'evento “Il Calcio nel Cuore”. Per tutta la giornata di sabato 26 maggio, infatti, sarà allestito un campo da calcetto che vedrà sfidarsi i giovani talenti delle squadre giovanili del territorio ravennate alla conquista del primo Trofeo Fruttagel, partner ufficiale della manifestazione. Si tratterà appunto di una “macedonia” di talenti in quanto per favorire l’aggregazione dei ragazzi le squadre saranno formate da ragazzi non dello stesso club, che potranno così fare conoscenza di altri giovani calciatori che solitamente trovano come avversari. La manifestazione vivrà della sinergia con la mostra allestita a palazzo Rasponi delle Teste “Il grande calcio del passato”, un’ulteriore occasione per permettere ai ragazzi di conoscere la storia di questo sport. A conclusione della giornata e dopo le premiazioni, la festa proseguirà davanti al maxi-schermo allestito per l’occasione, dove sarà proiettata la finale di Uefa Champions League Real Madrid – Liverpool.