Pioggia di medaglie per l'Atletica Ravenna: e ora verso le finali regionali giovanili Fidal

Dopo la pausa estiva è ripartita l’attività agonistica per Atletica Ravenna e puntuali sono arrivate per il sodalizio di Paolo De Lorenzi le prime medaglie di questa stagione: ottimo terzo posto nel settore “assoluti” per Giovanni Benedetti nel disco uomini al “Meeting Regionale Lanci” a Misano Adriatico (29 agosto). Giovanni è stato preceduto solo dal ravennate Gabriele Natali (primo, Virtus Emilsider Bologna) e da Gabriele Di Giovanni (secondo, Self Montanari Gruzza Reggio Emilia). Altro podio a Busseto per i colori giallorossi, questa volta nel settore giovanile: Greta Corelli si è piazzata seconda nei 300 Cadette nel “Meeting Regionale Città di Busseto “ (8 settembre); settima Cecilia Setti sempre nei 300 Cadette. Nel “Memorial Claudio Fantinelli” di Faenza (5 settembre) hanno ben figurato: Nicola De Renzi nei 150 uomini (4° tra gli allievi, 17° assoluto), Mattia Broccoli 7° nei 1000 Cadetti e nel salto in lungo Cadetti, Manfred Fusari Agatensi (6°), Stefano Martini (11°) e Federico Sabbatani (12°).

Atletica Ravenna si conferma inoltre protagonista nell'organizzazione di eventi per il comitato regionale della Federazione di Atletica Leggera: domenica 16 settembre al campo scuola Marfoglia di Ravenna si terranno le finali regionali di prove multiple per le categorie Ragazzi e Cadetti. Nel frattempo, dopo la pausa estiva, sono ripresi i corsi di avviamento all’atletica leggera al campo scuola di via Falconieri.