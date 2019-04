Playoff, OraSì contro Capo d'Orlando: apre la prevendita per Gara 3

Scatta da venerdì la prevendita di Gara 3 del primo turno dei playoff che vedrà l'OraSì Ravenna impegnata contro Capo d'Orlando il prossimo 2 maggio al Pala De Andrè, con palladue alle 20.30. La prevendita online per tutti i possessori di abbonamento che vogliano esercitare il diritto di prelazione sarà attiva dalle 10 di venerdì fino alle 24 di lunedì. Per procedere alla prelazione online bisogna collegarsi al sito www.vivaticket.it , selezionare l’evento e tenere sotto mano il proprio abbonamento con il relativo numero “Tlite”. La prelazione presso gli uffici di Viale della Lirica 21 invece sarà attiva esclusivamente lunedì 29 dalle 10 alle 13. Al termine della prelazione tutti i posti non confermati saranno messi a disposizione per la vendita libera.

Ecco i prezzi riservati alla prelazione degli abbonati: 15 euro per la "poltrona" e 12 euro per la tribuna. Tutte le categorie per le quali sono previste particolari scontistiche potranno usufruire sia della prelazione del posto che del costo riservato alla categoria, da esercitare però esclusivamente presso la sede del Basket Ravenna. La vendita libera partirà, sia online che nella sede, martedì 30 alle ore 15.I successivi orari e giorni di vendita degli uffici saranno consultabili sul sito internet www.basketravenna.it. Questi i prezzi interni: 20 euro "poltrona", 15 euro tribuna, 12 euro abbonati sport ravennate, tribuna ridotto Under 18 e Over 65 10 euro e under 12 7 euro.