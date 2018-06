Podismo, attesi 600 partecipanti per la "Polo di Tebano - Trofeo Caviro"

Nella serata di giovedì 7 giugno la località di Tebano, sulle colline romagnole fra Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme, sarà teatro della terza edizione della terza edizione della "Podistica Polo di Tebano - Trofeo Caviro". Sono attesi almeno 600 partecipanti. La gara, competitiva e non, di km 8,0 e km 3,0, è valida come seconda prova del campionato Uisp “Corsa in Montagna 2018” ed è inserita nel calendario delle “Camminate Estive”. Il ritrovo è previsto dalle ore 18 presso il Polo di Tebano, in via Tebano 54; la partenza della gara competitiva è in programma alle ore 20. Il percorso, suggestivo, si presenta come un continuo sali e scendi in mezzo alla magnifica campagna delle colline di Tebano. Organizzazione a cura del Comitato Uisp di Ravenna-Lugo e del Coordinamento Società Podistiche Ravennati, con il supporto della Podistica Avis Castel Bolognese e del Polo di Tebano.

Queste le quote d’iscrizione: corsa competitva 5 euro (bottiglia di vino offerta da Caviro + premio aggiuntivo), non competitiva 2 euro (bottiglia di vino offerta da Caviro); 1 euro senza premio. Premiazioni società: un prosciutto alla prima classificata; un premio a tutte le società con un minimo di 8 partecipanti. In palio altri 46 premi individuali per le varie categorie maschili e femminili. In parallelo, l’associazione Amici del Senio organizzerà una breve camminata con visita guidata ai luoghi storici di Tebano (il Santuario della Fognana, la Diga Steccaia Leonardesca, il meccanismo di presa del Canale dei Mulini) e predisporrà uno stand con specialità gastronomiche romagnole nei pressi della partenza/arrivo della corsa podistica.