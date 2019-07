Pole dance, argento per Matilde Foschi ai World Sport Games

Si è appena conclusa l’esperienza di Matilde Foschi ai World Sport Games di Tortosa e Deltebre, in Catalogna. Un'importante kermesse Internazionale multisport dove Matilde ha gareggiato rappresentando l’Italia nella categoria Junior B donne competitive. L’atleta cervese si è aggiudicata la medaglia d’argento confermandosi una promessa e un orgoglio italiano. Matilde è allenata da Elisa Gozzi che insegna nella Palestra Pole Sport Gymnastics Academy di Sassuolo, mentre esegue il potenziamento presso la Palestra FBI di Milano Marittima. La giovane atleta è convocata in azzurro per i Mondiali di Pole Sport in programma a novembre in Finlandia.