Pole dance, argento per Matilde Foschi al contest di Modena

Bellissimo risultato per la 13enne cervese Matilde Foschi che domenica 8 aprile al Pole Dance Contest a Modena ha conquistato il secondo posto nella categoria Talent Singolo, la più prestigiosa per le atlete della sua età, e ha colto l'argento portando la stessa coreografia del Mondiale. L'atleta dell'Acropolegym studio di Riccione tornerà in gara assieme alla sua allenatrice Claudia Dipilato il 19-20 maggio a Sassuolo per il Campionato Italiano di Polesport della Posa.