Pole Dance, la cervese Matilte Foschi si qualifica ai mondiali in Florida

Si sono svolti a Sassuolo i campionati italiani di Pole Sport, con Matilte Foschi che ha conquistato l'argento, continuando a confermarsi come uno dei giovani talenti della categoria Junior A donne competitive (10-14 anni). E' salita sul gradino più alto del podio la sua allenatrice Claudia Dipilato nella categoria Competitive Over 40. Le due atlete si sono qualifiche ai mondiali di Fort Lauderdale in Florida. Entrambe si allenano alla Acropolegym studio di Riccione. Dall'8 al 10 giugno ci sara’ uno stage della squadra Nazionale di pole sport in vista della preparazione Posa- Pole Sport World Championship 2018 al centro Olimpico di Tirrenia (Pisa).