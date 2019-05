Pole dance, una cervese al primo posto ai Campionati nazionali di Polesport

Lo scorso weekend si sono conclusi i Campionati Nazionali di Polesport organizzati dalla Posa (Pole Sport & Arts World Federation) a Roteglia. La cervese Matilde Foschi conquista il primo posto nella categoria Junior B Competitive Doubles assieme a Beatrice Cogo, inoltre si aggiudica un bellissimo quarto posto nella categoria Competitive Junior B (15-17 anni) . La vittoria le regala la convocazione per i Mondiali di Polesport che si terranno in Finlandia il prossimo novembre. Prima, sempre con il Team Italia, parteciperà ai World Sport Games di Tortosa in Catalogna dal 2 al 7 luglio.