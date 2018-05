Porto Robur Costa, Bonitta presenta il nuovo allenatore: "E' la persona perfetta per noi"

E' stato presentato lunedì mattina, alla presenza del direttore generale del Porto Robur Costa Marco Bonitta, il nuovo tecnico della squadra ravennate Gianluca Graziosi, in vista del prossimo campionato di Superlega 2018-2019.

"La Lega Pallavolo ha votato all’unanimità, con tre astensioni, a favore della deroga per un suo doppio incarico - spiega Bonitta - Abbiamo quindi definito subito l’accordo con entusiasmo e siamo contenti che Gianluca abbia sposato il nostro progetto. Siamo felici di avere con noi un allenatore che in carriera ha fatto benissimo, in particolare con i giovani, ed è quindi la persona perfetta per il nostro futuro. Conosco “Ciccio” da tempo, proviene da una scuola molto qualitativa e negli ultimi anni ha raggiunto ottimi risultati”.

La carriera di Graziosi - In un curriculum di spessore svettano le ultime due stagioni, con la Caloni capace di arrivare in entrambi i casi nelle semifinali dei playoff di Serie A2, ma soprattutto l’annata 2014-2015, culminata con la promozione in Superlega alla guida del Potenza Picena (prima della rinuncia da parte della società marchigiana alla disputa del massimo campionato) e il premio come miglior tecnico della categoria. Proveniente dalla scuola di Marco Paolini a Falconara, in precedenza Graziosi ha compiuto in panchina tutta la trafila conquistando i cinque titoli giovanili di categoria fino alla Junior League. Dopo un’esperienza da secondo in A1, sempre a Falconara nel 2001-2002, come head coach a Castelfidardo ha raggiunto nel 2008 la promozione in A2, seguita da quattro annate (dal 2012 al 2016) a Potenza Picena, per infine approdare a Bergamo.