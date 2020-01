Porto Robur Costa e Admo fanno squadra per promuovere la donazione del midollo osseo

Divulgare la cultura e l’importanza del dono, nel caso specifico la donazione di midollo osseo. Tenendo presente questo obiettivo, la società Porto Robur Costa Ravenna annuncia l’inizio di un rapporto di collaborazione con l’Admo (Associazione donatori di midollo osseo) Emilia-Romagna.

Sempre molto sensibile alle tematiche sociali e della solidarietà, che in passato l’hanno portata ad affiancare e sostenere diverse associazioni e progetti, la società ravennate ha deciso ora di accogliere e appoggiare i progetti e le iniziative dell’associazione sul territorio condividendone la mission, che è quella di informare e sensibilizzare tutti i ragazzi fra i 18 e 35 anni, con un peso di almeno 50 kg e un buono stato di salute, sull’importanza e il valore della donazione del midollo osseo, affinché una volta ritenuti idonei possano diventare dei nuovi potenziali donatori per aiutare tutte quelle persone (oltre 2.000 all'anno) che vengono colpite da una malattia oncoematologica e sono in attesa di trapianto. Il donatore diventa per il malato l'unica possibilità di vita, diventa quell’1 su 100.000 compatibile che può cambiare il destino al malato e a tutta la sua famiglia. Oggi in Emilia-Romagna sono oltre 70.000 i soci dell’Admo, oltre 8700 i nuovi iscritti nel 2018, 450.00 quelli iscritti nel registro nazionale, e la nostra regione riveste un ruolo di assoluta eccellenza nel panorama nazionale. Sono 40 le donazioni di midollo osseo e cellule emopoietiche fatte nel 2018.

In occasione della partita di SuperLega Consar Ravenna-Vero Volley Monza, in programma sabato 1 febbraio alle 20.30, volontari di Admo saranno presenti all’ingresso del Pala De Andrè con un desk informativo, mentre tutti i giocatori delle due squadre, finito il riscaldamento pre-partita, prima di iniziare il match indosseranno una maglietta Admo, mostrando anche un cartello che riporta il logo dell’associazione. La società Porto Robur Costa ringrazia la Vero Volley Monza per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione offerta per questa iniziativa.