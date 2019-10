Sfida ad alta quota per l'OraSì, c'è la corazzata Verona: "Sarà dura, ma giocheremo il nostro basket"

Sfida d'alta quota per l'OraSì Ravenna, che sabato alle 20.45 scenderà in campo all'Agsm Forum contro la Tezenis Verona nell'anticipo della terza giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite: Ravenna a Forlì e contro Ferrara, Verona contro Caserta e a Udine. "Arriviamo da due battaglie vinte e anche sabato mi piacerebbe vedere nei ragazzi la stessa predisposizione mentale - commenta coach Massimo Cancellieri -. Verona la conosciamo, è una squadra forte e ambiziosa, ben allenata, con ottimi americani e italiani di livello molto alto. Mi interessa che la squadra riesca a fare bene le proprie cose, nonostante comprenda che sarà davvero dura contro una difesa consistente e fisica come quella scaligera. Ma andremo a giocare la nostra pallacanestro".

"Abbiamo vinto due partite molto dure, la squadra è affiatata ma siamo appena all’inizio del campionato - aggiunge Giddy Potts -. Abbiamo già giocato con Verona in pre season e mi ha impressionato per la qualità e la quantità di soluzioni che hanno messo in mostra. Per noi sarà importare restare concentrati sul nostro gioco e mettere in campo l’attenzione e la determinazione che ci chiede il coach”

Nell'OraSì tutti i giocatori sono disponibili. Gli arbitri sono Enrico Bartoli di Trieste, Salvatore Nuara di Treviso, Chiara Maschietto di Treviso.

Per chi non sarà a Verona, la partita - così come tutte le restanti del campionato - sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming Lnp Pass, cui ci si può abbonare nelle due formule (mensile a 14.95 euro; annuale a 67.95 euro, con 30 giorni di prova gratuita). Avvenuta la registrazione, l'accesso alla piattaforma è immediato, con la possibilità di vedere tutte le partite della stagione, Coppa Italia, playoff e playout compresi. Link: lnppass.legpallacanestro.com. Info: lnppass@legapallacanestro.com