Serie C, si comincia. Lupi contro leoni. Il Ravenna debutta a Gubbio

Si parte e il Ravenna sarò di scena al Barbetti di Gubbio (partita anticipata con il benestare di entrambe le squadre a domenica ore 16,30) nella speranza di proseguire nella serie positiva contro i lupi rossoblu, che ha visto i romagnoli nella passata stagione, prima sfatare il tabù dello stadio umbro dove avevano collezionato solo sconfitte, poi addirittura fare bottino pieno di punti in campionato grazie alla vittoria nel girone di ritorno al Benelli.

Gli eugubini si presentano con una squadra notevolmente rinnovata, ultimo arrivato in settimana l’esterno di centrocampo Casoli, ma che mantengono l’ossatura della passata stagione, primo fra tutti l’esperto bomber Marchi, capitano della squadra ed autore di ben 13 reti nel campionato scorso. Alla guida della squadra umbra confermato il tecnico Sandreani, che aveva esordito in panchina proprio al Benelli dopo avere sostituito Pagliari. I giallorossi guidati da Foschi, che da giocatore con il Castel San Pietro al Barbetti punì il Gubbio con un goal su punizione in zona cesarini, si presentano con la rosa al completo, e con la determinazione giusta per scendere in terra umbra alla ricerca di punti preziosi.

“Non vediamo l’ora di confrontarci in un campionato bello, competitivo, difficile, ma vogliamo dimostrare a tutti il nostro valore. Vogliamo giocarcela alla pari con tutti - commenta il mister nella conferenza stampa pre partita -. E’ un campo difficile, in cui il pubblico si farà sentire, noi dobbiamo essere pronti a battagliare se c’è da battagliare, ed a usare il fioretto se c’è da giocare a calcio, dobbiamo essere bravi a mettere in campo tutte queste componenti ed avere le idee chiare su quello che vogliamo fare".