Basket serie B, la Rekico si affida al PalaCattani per tornare a Montecatini

La Rekico si affida al terreno amico del PalaCattani per pareggiare la serie play off contro il Montecatini Terme Basket, per poi andare domenica in Toscana a giocarsi il passaggio in semifinale nella decisiva gara 3. La seconda sfida del quarto di finale si giocherà mercoledì alle 20.30 a Faenza e mai come in questa occasione la cornice sarà quella delle grandi occasioni.

IL PREPARTITA - “Dobbiamo scendere in campo con maggiore intensità rispetto alla prima partita – spiega coach Marco Regazzi -, perchè soltanto in questo modo potremo pareggiare la serie con Montecatini. Ripensando alla prima partita ci sono tanti rimpianti: abbiamo tirato con percentuali molto basse, catturato dieci rimbalzi in meno dei nostri avversari e perso troppi palloni, ma nonostante questi problemi, siamo sempre stati in partita fino agli ultimi minuti. Dovremo quindi essere concentrati e attenti, sfruttando il fattore campo e mettendo tanta voglia di vincere. Abbiamo perso soltanto il primo round e ora vogliamo conquistare la decisiva gara 3 a Montecatini. Per centrare l'obiettivo dovremo impostare il nostro gioco, iniziando dalla difesa che è da sempre la base su cui abbiamo costruito le vittorie”.

