Premiati gli atleti e le società lughesi alla 47esima Giornata dello Sport

Si è svolta mercoledì al Pala Banca di Romagna di Lugo la 47esima Giornata dello sport, organizzata come ogni anno dal Comune di Lugo. Erano presenti per l’occasione Umberto Suprani e Claudia Subini, rispettivamente presidente regionale e delegato provinciale del Coni, mentre ospite d’onore quest’anno sul palco Lorenzo Bilotti, atleta olimpico di bob a 4 che ha preso parte ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang. Dopo i saluti del sindaco Davide Ranalli e dall’assessore allo Sport Pasquale Montalti, sono stati assegnati i premi: il 32° memorial “Guido Baracca” a Francesco Bertozzi, il 14° memorial “Antonio Bignardi” al Team Romagna Judo, il 4° Memorial “Gianfranco Betti” a Vittorio Chiarini, il 18° premio Sponsor a Edilpiù Srl. Cinque invece i riconoscimenti alla carriera: ad Adriana Cellotto (volley Serie A), Alessandra Coletti (volley serie A), Fioranna Venturini (basket Serie A), Roberto Bordini (ciclista imprese estreme), Giovanni Fini (fiduciario Coni). In seguito si sono svolte le premiazioni di atleti e società che si sono distinti a livello nazionale e degli atleti segnalati dalle società sportive. La giornata si è conclusa con l’esibizione di atleti e atlete della Ginnastica artistica Lugo e della Società schermistica lughese.