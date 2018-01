Quasi 600 podisti alla seconda edizione di #RicostruiamoCastelluccio

Quasi 600 podisti hanno partecipato alla seconda edizione di #RicostruiamoCastelluccio, ospitata da Aquae Sport Center a Porto Fuori. La manifestazione podistica, sotto l’egida della Uisp e Patrocinata dal Comune di Ravenna, ha contribuito alla raccolta Fondi per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia che è ancora un cumulo di macerie, dopo il sisma del 30 ottobre 2016. Il ricavato, tolte le spese, andrà alla Onlus “Per la vita di Castelluccio di Norcia”, che si pone come interlocutrice con le Istituzioni. Il percorso, in parte sterrato, è piaciuto ed anche uno splendido sole ha contribuito alla grande festa popolare, alla quale hanno partecipato anche gli assessori Fagnani e Costantini ed il consigliere Gatta.

L’accogliente tensostruttura ha ospitato lo stand dei prodotti gastronomici norcini, impreziositi dalle confezioni di Lenticchie Igp di Castelluccio, il concerto benefico del cantautore ravennate Stefano Montalti, e da ultimo l’ulteriore raccolta fondi della lotteria, con in palio anche trattamenti offerti da Atmosphere Ayurvediche. Tra loro che hanno aderito anche il podista non vedente Loris Cappanna, che ha consegnato, a nome della sua Associazione “Non ho Paura del buio”, 5 pacchi di giochi e libri per i bambini dei luoghi terremotati, Palombo, Borghesi, Benini, Lucchese, la Chubak e le gemelle Facciani, a testimoniare il grande cuore romagnolo. Atmosphere Ayurvediche Asd ha ringraziato la Croce Rossa Italiana "per aver aderito volontariamente all’iniziativa, alla stessa stregua di tutti coloro, che a titolo individuale o societario ed associativo si sono prodigati per sostenere questa giusta causa".