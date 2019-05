Quasi tre settimane di calcio: il Trofeo Salesiani torna a Faenza con la sua ottava edizione

Il Trofeo Salesiani torna a Faenza con la sua ottava edizione. Lunedì ricomincia infatti il torneo di calcio da 7 contro 7, ospitato dal Complesso ex Salesiani di Faenza, in via San Giovanni Bosco 1. In programma quasi tre settimane di partite con 16 squadre in gara che per la prima volta si sfideranno in orario serale. Le partite si svolgeranno infatti dal lunedì al giovedì con inizio alle 19.30, alle 20.30 e alle 21.30, fino al 31 maggio, unico venerdì di gioco. Sono previsti quattro gironi composti da quattro squadre, successivamente si accederà alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate di ogni girone giocheranno la finalissima mentre le ultime due entreranno nella fase finale di consolazione.

"Per Faventia Sales – dichiara il presidente Andrea Fabbri - è un piacere tenere vivo e aiutare a crescere questo piccolo torneo che da anni sta accompagnando il recupero del complesso e con esso sta crescendo". “Quest'anno per il quarto anno consecutivo, io e il mio team siamo ad organizzare l'8° edizione del Trofeo Salesiani con una formula nuova – spiega Mattia Raffoni, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Salesiani 2.0 -.Il primo cambiamento che è stato fatto è lo svolgimento serale e infrasettimanale delle partite, grazie alla nuova veste del campo e della conseguente installazione dell'impianto di illuminazione. Il secondo cambiamento è relativo al numero di squadre aumentato a 16, rispetto alle 12 della scorsa edizione, e l'aggiunta di una formula che permette alle squadre di giocare più partite, dal momento che abbiamo inserito il girone di consolazione. In questo modo possiamo dare la possibilità a più iscritti di aspirare ad un podio. Siamo molto contenti di poter organizzare questo evento che, ogni anno, sta avendo sempre più successo, riscontrato dal crescente numero di inscritti. Molto importanti sono gli attori che ci aiutano a dare una veste interessante al torneo; come Faventia Sales e Faventia Calcio, che ci hanno concesso l'utilizzo del campo e hanno creato la nuova veste del complesso, Mens Sana Faenza che, grazie a promozioni e premi dedicati ai giocatori, ci permette di diventare interessanti anche oltre il campo da gioco. Il principio del torneo è rilanciare il complesso Salesiani sotto un punto di vista sportivo e giovanile". Il torneo dell'Asd Salesiani 2.0 è un'esperienza partita ormai 8 anni fa su un'intuizione della Fondazione Banca del Monte e, grazie all'impegno dei ragazzi dell'associazione, è proseguita, consolidandosi nel tempo.

