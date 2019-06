Raccolti 180 chili di cibo per i bisognosi al trofeo ecosolidale di beach tennis

Si è svolta nei giorni scorsi la giornata finale del primo Trofeo ecosolidale di beach tennis organizzato dalla Playball Cervia, con la collaborazione della UISP, di AVIS Cervia e Associazione Banco Solidarietà di Cervia. Nel corso della manifestazione, che fa parte delle inizative premiate dal concorso UISP regionale “Primo l’Ambiente” nel mese di maggio, si sono svolti vari tornei per le scuole elementari, medie e per adulti a cui hanno partecipato circa 250 giocatori che si sono sfidati in questo divertente sport che si pratica ormai durante tutto l’anno.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con oggetti in materiale riciclato e prodotti gastronomici a km 0 provenienti dal territorio cervese. Nel corso delle varie giornate di gioco sono stati raccolti circa 180 kg di alimenti che verranno distribuiti alle famiglie bisognose cervesi. La Playball dà ora appuntamento a tutti i giovani cervesi agli open day e camp specialistici con i maestri che si svolgeranno dal 12 giugno in avanti presso vari stabilimenti balneari di Cervia Pinarella Tagliata e Lido di Savio