Rally di Romagna mtb, ultimi sopralluoghi sui percorsi di gara

E' scattato il conto alla rovescia per la nona edizione del Rally di Romagna - Gyproc Saint Gobain in programma a Riolo Terme dal 31 maggio al 4 giugno. Il comitato organizzatore, dopo la revisione della frecciatura, sta ultimando le operazioni di pulizia, sfalcio e decespugliazione dei tracciati per garantire ai partecipanti i più alti standard di sicurezza.

"La pulizia dei sentieri - spiega il presidente del Romagna Bike Grandi Eventi Stefano Quarneti - è una delle operazioni più importanti per la nostra manifestazione. Gareggiando su circa 300 chilometri di tracciati quasi totalmente sterrati, il rischio è sempre quello di trovarsi di fronte un sasso nascosto o una radice che mettano a repentaglio l'incolumità dei nostri atleti. Per questo, alla vigilia del Rally, in più occasioni ripassiamo palmo a palmo con il quod tutti gli itinerari per garantire la loro perfetta transitabilità, limando le insidie e assicurando i più elevati livelli di sicurezza".

Fra pochi giorni, è atteso l'arrivo dei primi partecipanti che provengono per la maggior parte dall'estero. Anche quest'anno il Risiko degli iscritti spigola tra Spagna, Portogallo, Belgio, Norvegia, Francia, Germania, Svizzera e Olanda: "Per quasi una settimana - conclude l'organizzatore Davide De Palma - tutte le strutture alberghiere di Riolo Terme e dintorni saranno stracolme di bikers. L'auspicio è che l'evento, al di là dell'aspetto agonistico, si confermi una grande festa di sport che coinvolga, in un'atmosfera giocosa, tutto il paese".

La corsa a tappe partirà il 31 maggio e avrà il suo epilogo il 4 giugno quando - dopo cinque prove - verrà ufficialmente decretato il successore del portoghese Rodrigo Gomes, trionfatore dell'edizione 2017. Si parte con una frazione di 15 chilometri che si snoderà attorno alla Cava di Monte Tondo. Il giorno seguente tappa di 47 chilometri con partenza e arrivo a Riolo Terme. Sabato 2 giugno la frazione, con arrivo a Casola Valsenio, avrà un chilometraggio di 55 km con 1900 metri di dislivello. Il 3 marzo la tappa regina, quella che, sulla carta, potrebbe decidere i giochi: la prima "Ultramarathon di Romagna - Aken", che si snoderà lungo un impegnativo tracciato di 90 chilometri e 3mila metri di dislivello incastonato tra il monte Incisa e il monte Toncone nel cuore della Vena del Gesso (la gara assegnerà anche la maglia tricolore di campione nazionale Acsi). Gran finale lunedì 4 giugno con la frazione conclusiva di 50 chilometri e mille metri tondi di dislivello.

